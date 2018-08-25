弘扬主旋律传播正能量 安康发倡议共建清朗网络空间

西部网安康讯（记者 毛明博） 8月24日，安康市网信办组织召开共建清朗网络空间座谈会。安康市级有关部门、省级新闻网站安康记者站、市级新闻媒体、重点政务微博、属地网络平台和大“V”共计30余人参加会议。

会议组织传达学习了省、市舆论环境集中整治专项行动工作会议精神；安康市公安局、市文广局就网络舆论环境整治工作做了汇报发言；与会人员共同发起并签订了《共建安康清朗网络空间倡议书》；5家网络媒体及平台代表围绕“弘扬主旋律、传播正能量，营造清朗网络空间”进行了表态发言。

安康市网信办要求，广大网络媒体从业人员要严格遵守互联网相关法律法规，坚持依法依规办网；坚守“七条底线”，强化行业自律。要自觉维护良好的网络舆论生态，让安康网络空间主旋律更高昂、正能量更充沛，共同引领网络文化新风尚，为追赶超越，建设西北生态经济强市营造一个积极健康、向上向善的网络舆论环境。

与会网络媒体及平台负责人纷纷表示，将带头履行媒体社会责任，进一步加强法律法规学习，增强日常监管，为共建安康清朗网络空间贡献力量。

编辑： 王瑜