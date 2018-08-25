2018-08-25 16:38:08 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜 点击图片进入下一页

西部网讯（记者 魏永贤 通讯员 朱金文） 安康石泉县城，农村大姐孟余秀正忙着给来往顾客烤苞谷，烤包谷3元钱1个，每天能卖出70个左右。