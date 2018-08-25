因污染环境油泼面禁止泼油？ 城管：没有这个说法

8月25日，记者走访发现，“油泼面禁止泼油”的说法不实。

西部网讯（记者 凌旎） 近日，有网友称自己在街边面馆吃面时发现店里不卖油泼面了，面馆老板说环保在查油烟污染，油泼面禁止泼油。网友感叹，油泼面是陕西的标志之一，竟然不让三秦大地的面馆卖油泼面，那接下来油泼辣子是不是也不准做了？

8月25日，记者走访了多家面馆。辛家庙玄武东路一家面馆的老板否认了这个说法，“不是不让卖，我们只要有合格的排污措施，油泼面可以卖啊！”记者看到，该老板说话的同时，后厨还给客人端上了一份大碗油泼面。

该老板说，一个月前面馆已经在烟囱上安装了油烟净化器和油水分离器，城管执法人员经常来查。“一个油烟净化器二百多块钱，自己买自己装，可以把做饭时产生的油和烟分离开来，挺环保的。这是硬性要求，我们这一条街上的饭馆都安装了。”所谓“油水分离器”，该老板说这是一种安装在洗碗槽里的设备，能把污水中的油污分离出来，排出去的就剩下水了，分离出来的油污再专门处理。

北大街光辉路上的一家新开的面馆里，老板也给出了相同答案：“前天城管还来检查了，没说不让卖啊！真要不让卖油泼面，那更不能让卖炒菜了，这听起来就不合理。”

随即，西部网、陕西头条记者拨打了西安城管投诉电话12342询问。客服人员告诉记者：“做个油泼面，城管是不会处理你的，他们查的是小餐饮有没有安装油烟净化设备并使用清洁能源。”

记者获悉，今年6月25日，西安市城市管理委员会办公室印发《西安市2018年餐饮单位油烟及燃煤污染专项治理工作方案》。《方案》要求2018年底前，全市所有产生油烟的餐饮单位和经营场所必须安装油烟净化设施。凡达不到《饮食业油烟排放标准（GB18483—2001）》安装标准及排放限值的，一律停业整改，整改不到位的，移交环保部门依法取消环评备案，由食品药监部门注销《食品经营许可证》，由工商部门吊销《营业执照》。

看来，油泼面禁止泼油的说法只是道听途说的谣传。记者联系了这位网友，网友称自己也是听别人说的，并没有求证真伪。截止发稿前，该网友已删除了所发的不实信息。

编辑： 王瑜