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西安920路暂停营运后将抽调应急运力 保证乘客基本出行

时间：2018-08-25 15:21:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安920路暂停营运后将抽调应急运力 保证乘客基本出行

今天（8月25日）下午，记者了解到，为减少920暂时停运给乘客造成的不便，交通部门和城南客运站正在研究解决方案。

西部网讯（记者 刘望） 西部网昨日（8月24日）刊发了8月27日920班线将暂停运输的消息，今天（8月25日）下午，记者了解到，为减少920暂时停运给乘客造成的不便，交通部门和城南客运站正在研究解决方案。

新闻回顾：西安城区唯一直达火车南站的公交920将停运

在920路现有车辆停运期间，交通部门将协调应急运力运行原有线路，保证沿线乘客的基本出行不受影响。

编辑： 王瑜

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