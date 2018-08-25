榆林三部门发通告 敦促新闻敲诈违法犯罪嫌疑人投案自首

榆林发布《关于敦促违法犯罪嫌疑人投案自首的通告》。
西部网讯 昨天（8月24日），榆林市中级人民法院、榆林市人民检察院以及榆林市公安局联合发布《关于敦促违法犯罪嫌疑人投案自首的通告》。明确自通告发布之日起至2018年10月31日止，违法犯罪嫌疑人投案自首的，可以依法从轻或减轻处罚。拒不投案自首，继续潜逃或者继续违法犯罪危害社会的，将依法严惩。
《通告》指出，凡涉嫌实施了相关违法犯罪行为的人员，自通告发布之日起至2018年10月31日止，投案自首的，可以依法从轻或减轻处罚。凡在通告期间内拒不投案自首，继续潜逃或者继续违法犯罪危害社会的，公安、司法机关将坚决采取有力措施查破案件，并依法严惩。
《通知》强调，凡知悉违法犯罪情况、信息的公民，应积极检举揭发。公安、司法机关将对检举掲发公民的人身安全予以保护，对其个人信息予以保密，对有功人员予以奖励。对威胁、报复检举揭发人及其家属的，公安、司法机关将依法从严惩处。凡为违法犯罪嫌疑人通风报信，帮助违法犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据，为违法犯罪嫌疑人提供隐匿场所、交通工具，资助财物或提供其他条件的，一经查实，将依法追究法律责任。
通告原文如下：
榆林市中级人民法院 榆林市人民检察院 榆林市公安局
关于敦促违法犯罪嫌疑人投案自首的
通告
为了提高打击新闻敲诈整治舆论环境工作效能，严厉打击借网络舆情实施敲诈勒索、非法经营、侮辱、诽谤、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪行为，营造良好的经济社会发展环境，根据中华人民共和国《刑法》《刑事诉讼法》《治安管理处罚法》等有关法律，通告如下：
―、凡涉嫌实施了相关违法犯罪行为的人员，自本通告发布之日起至2018年10月31日止，投案自首的，可以依法从轻或减轻处罚。其中，违法犯罪较轻的，依法免除处罚。
二、凡在通告期间内拒不投案自首，继续潜逃或者继续违法犯罪危害社会的，公安、司法机关将坚决采取有力措施查破案件，并依法严惩。
三、在规定期限内，本人向公安、司法机关投案；因病、因伤或其他特殊原因委托他人先代为投案；或先以信函、电报、电话等方式投案，本人随后到案，如实供述违法犯罪行为的，均视为自首。
四、在规定期限内，经亲友规劝、陪同投案，或者亲友主动报案后将本人送去投案，且本人到案后如实供述违法犯罪行为的，均视为自首。
五、凡知悉违法犯罪情况、信息的公民，应积极检举揭发。公安、司法机关将对检举掲发公民的人身安全予以保护，对其个人信息予以保密，对有功人员予以奖励。对威胁、报复检举揭发人及其家属的，公安、司法机关将依法从严惩处。
六、凡为违法犯罪嫌疑人通风报信，帮助违法犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据，为违法犯罪嫌疑人提供隐匿场所、交通工具，资助财物或提供其他条件的，一经查实，将依法追究法律责任。
七、本通告自发布之日起施行。
榆林市中级人民法院 榆林市人民检察院 榆林市公安局
2018年8月24日
编辑： 张娟
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