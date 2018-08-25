吴堡黄河大峡谷国际漂流赛开幕 打造沿黄旅游带响亮赛事品牌

吴堡举行黄河大峡谷国际漂流公开赛。

吴堡举行黄河大峡谷国际漂流公开赛。

西部网榆林讯（记者 李明）8月24日，纪念毛主席东渡黄河七十周年暨第二届漂流中国·吴堡黄河大峡谷国际漂流公开赛”在吴堡东渡黄河纪念公园开幕，国内外16支漂流专业队和60余名桨板运动员在黄河中展开漂流竞技。

在当天的开幕式上，吴堡县委书记王华在致辞中说，“七十年前，毛泽东、周恩来、任弼时等老一辈革命家率领中央机关和解放军总部，以伟大的智慧与勇气，开创了中国革命的新天地，奏响了国家独立、民族解放的凯歌。东渡黄河，在中国红色革命史上写下了光辉的一页，也成为我党我军在战略上取得伟大胜利的重要象征。”

“去年以来，在黄河漂流这一赛事品牌的带动下，吴堡独特的文化旅游资源正在在加速转化为经济发展的强劲动力。”王华说，今年借2018“清爽榆林”沙地避暑旅游季之势，吴堡再次以黄河为媒，举办盛会，就是希望通过“体育+旅游+文化”这种模式，对吴堡的文化旅游进行全景式的展示，让更多的朋友走进吴堡、感知吴堡、宣传吴堡。”

当地在黄河岸边搭建“帆船”状演出舞台，阎维文、万山红等演唱了《保卫黄河》《川口人民心向毛主席》《不忘初心》等经典歌曲，上万群众观看了开幕式演出。

吴堡举行黄河大峡谷国际漂流公开赛。

本次活动由国际漂流联合会、国家体育总局水上运动管理中心、陕西省体育局、陕西省旅游发展委员会、榆林市委宣传部、榆林市文化广电新闻出版局、榆林市体育局、榆林市旅游发展委员会、中共吴堡县委、吴堡县人民政府主办。赛事为期两天，分为黄河漂流竞技赛和黄河浆板竞速赛，俄罗斯、巴西、塞尔维亚、波斯尼亚等国内外16支漂流专业队和60余名桨板运动员在雄浑壮美的黄河二碛展开漂流竞技。

黄河大峡谷国际漂流是当地推出的一项赛事品牌，去年7月首次举办“一炮打响”，目前“黄河漂流”逐渐成为沿黄公路旅游带上一张响亮“名片”，也带动着周边及沿线旅游业的迅速发展。

编辑： 张娟