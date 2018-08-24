西安城区唯一直达火车南站的公交920将停运

西部网讯 记者今天（8月24日）从西安城南站官方微信上了解到，8月27日下午14时起西安920路（焦岱、汤峪）将停运，具体恢复时间待定。
根据陕西恒丰客运有限公司、陕西恒丰汽车运输集团有限公司、西安金盾公交有限公司和蓝田县蓝通运输有限责任公司四家公司关于920路（焦岱、汤峪）33辆车，因车辆技术状况及尾气排放不达标等原因，将于8月27日下午14时起停运的申请，发往焦岱、汤峪的920路公交车将于8月27日下午14时起停止运行，具体恢复时间待定。
据了解，西安920路汤峪线是从西安城南客运站出发，到西安汤峪的分段计价有人售票线路。途中共经过城南客运站,朱雀大街青松路口,纬二街,大雁塔南广场，火车南站等25个站点。是西安城区唯一一条前往西安火车南站的公交车。
温馨提示：
在920路公交车停运期间，可选择换乘线路如下：
1、大雁塔北广场—东汤峪(洪寨)：
首班：06:30末班：18:00
东汤峪(洪寨)—大雁塔北广场：
首班：07:30末班：19:00
2、汤峪温泉环山旅游2号线巴士（K5路）
（每逢周六、周日发车）南山汤院会馆--大雁塔东广场--洪寨--汤峪温泉--观音庙广场
编辑： 张娟
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