刘国中诚邀见习大学生留陕来陕工作:在这片热土上建功立业

陕西省政府召开2018年暑假大学生见习活动总结会，刘国中讲话。
刘国中为见习大学生代表颁发证书。
大学生代表交流见习收获。
西部网讯 （记者 刘望） 8月24日，陕西省政府召开2018年暑假大学生见习活动总结会。省长刘国中为见习学生颁发见习证书并讲话。
会上，西安交通大学校长王树国代表高校作了发言，来自北京大学、清华大学、西安交通大学等高校的学生代表畅谈了见习感受，并从不同角度对政府工作提出了建议。
认真听取发言后，刘国中说，举办大学生到政府机关见习活动，是加强政务公开的有效方式，有利于社会更好监督政府，也有利于青年朋友了解国情社情民情，更好融入和服务社会。青年是国家的未来、民族的希望，是党和人民事业发展的生力军。习近平总书记曾在陕西延川梁家河度过七年知青岁月，留下了宝贵的精神财富，广大青年学子要自觉从中获得教益，把个人前途命运同中华民族伟大复兴紧密联系在一起，自觉做中国特色社会主义事业的建设者和接班人。
刘国中强调，青年学子要坚定理想信念、树立远大理想，积极学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。要勤奋学习，珍惜校园时光获取更多理论知识，走向社会后多向实践和同事长者虚心求教，做到博采众长、厚积薄发。要勤于实践，既志存高远，又脚踏实地，从一点一滴做起，一步一个脚印，认认真真做事，踏踏实实做人。
刘国中说，人生道路总是伴随着崎岖，大家要正确对待成功和挫折，身处顺境不沾沾自喜，遭遇困难能迎难而上，始终保持积极乐观的处事心态和坚韧不拔的奋斗耐力，通过磨练走向成熟。热忱欢迎大家毕业后留陕来陕工作，在陕西这片历史厚重、激情涌动的热土上建功立业，成为中华民族伟大复兴和陕西追赶超越的栋梁之才。
省政府秘书长方玮峰主持会议，省直有关部门和部分高校主要负责同志，在省政府和西安市政府机关见习的184名大学生代表参加会议。
编辑： 肖昌希
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