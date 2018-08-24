欠钱不还并拒不执行法院判决 一老赖被判刑1年

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵）今天（8月24日）上午，西安市未央区人民法院公开宣判一起拒执罪案，应拒不执行法院判决，一名老赖被判处1年刑罚。

经审理查明，被告人薛某某是陕西平安工程实业有限公司的法定代表人和总经理，2012年11月，该公司与西安万源金属材料有限责任公司签订了钢材供应合同，后万源公司按约定向平安公司履行了供货义务，但平安公司一直未全额付款，万源公司遂将平安公司诉至本院要求其支付货款。

西安市未央区人民法院刑事审判庭庭长李铭泰：本院于2015年5月28日作出民事判决书，判令平安公司于判决生效后十日内向万源公司支付货款、垫资费等1401396.39元。判决生效后，万源公司申请执行，平安公司非但未支付案件款，且搬离办公地址。

2016年8月22日，万源公司与平安公司在本院执行中达成和解协议，约定当日还款10万元，剩余欠款于2016年9月起，每月28日前向万源公司支付15万元直至付清，由薛某某作为还款保证人。但薛某某仅支付10万元后，余款未按协议履行，并将平安公司资金转移到员工名下，以该员工名义对外交易。2017年12月25日，被告人薛某某被公安机关抓获归案。

李铭泰：“本院认为，被告人薛某某作为平安公司法定代表人，对人民法院发生法律效力的判决故意采取隐匿公司财产，变更公司住所等办法规避执行，客观事实证明其有能力执行而拒不执行人民法院的生效判决，情节严重。”

法院今天以拒不执行判决罪判处被告人薛某某有期徒刑一年，宣告缓刑一年又六个月。宣判后，被告人表示服判。

李铭泰：“这是我们未央法院打击拒执罪的第一案，依法惩治拒执罪是解决“执行难”的重要举措，以刑罚手段打击规避执行、抗拒执行行为，可从根本上引导各行各业的人讲诚信、信仰法律，树立法律权威，从而为“平安未央”建设、国家中心城市中心城区建设、营造良好的营商环境，提供有力的司法保障。”

编辑： 张娟