城固两男子冒充警察盗窃被抓 56岁嫌疑人曾经坐牢30年

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）陈先生8月4日从安康市坐火车城固县，准备转汽车回洋县，有个中年男子问他买树苗不，因为自家种过树，陈先生就攀谈两句，这时一个中年男子走来，他自称警察，说附近发生了盗窃案，要对陈先生例行检查。无奈之下，陈先生接受了检查，检查结束后，卖树苗的男子也借口离开，直到陈先生去汽车站买车票时，发现身上的2800块钱没了。

城固县三里桥派出所接到报警后，对汉中各县区类似案件进行串并，发现各受害人描述的情况和陈先生的遭遇高度类似，对一些前科人员进行摸排后，确定了两名嫌疑男子，经过陈先生等人的辨认，假扮民警的就是他们俩。

城固警方通过大数据比对，确定了嫌疑人的身份和活动范围，当两人流窜到城固县文川镇附近时，被守候的民警当场抓获。经过调查，嫌疑人葛某和郑某均无业，两人均被打击处理过。两人平时分工协作，郑某物色对象搭讪，葛某假扮民警盗窃。

而嫌疑人葛某的经历可不简单，他现年56岁，1984年因流氓罪被判死缓，减刑出狱后又因盗窃罪等罪名，在安康、汉中四个县区判刑入狱，前后长达30年，不知道他这次被抓后会不会悔改。

编辑： 张娟