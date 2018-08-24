城固两男子冒充警察盗窃被抓 56岁嫌疑人曾经坐牢30年
时间：2018-08-24 20:32:04
来源：西部网-陕西新闻网
作者：史凯强
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
城固两男子冒充警察盗窃被抓 56岁嫌疑人曾经坐牢30年
陈先生8月4日从安康市坐火车城固县，准备转汽车回洋县，有个中年男子问他买树苗不，因为自家种过树，陈先生就攀谈两句，这时一个中年男子走来，他自称警察，说附近发生了盗窃案，要对陈先生例行检查。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）陈先生8月4日从安康市坐火车城固县，准备转汽车回洋县，有个中年男子问他买树苗不，因为自家种过树，陈先生就攀谈两句，这时一个中年男子走来，他自称警察，说附近发生了盗窃案，要对陈先生例行检查。无奈之下，陈先生接受了检查，检查结束后，卖树苗的男子也借口离开，直到陈先生去汽车站买车票时，发现身上的2800块钱没了。
城固县三里桥派出所接到报警后，对汉中各县区类似案件进行串并，发现各受害人描述的情况和陈先生的遭遇高度类似，对一些前科人员进行摸排后，确定了两名嫌疑男子，经过陈先生等人的辨认，假扮民警的就是他们俩。
城固警方通过大数据比对，确定了嫌疑人的身份和活动范围，当两人流窜到城固县文川镇附近时，被守候的民警当场抓获。经过调查，嫌疑人葛某和郑某均无业，两人均被打击处理过。两人平时分工协作，郑某物色对象搭讪，葛某假扮民警盗窃。
而嫌疑人葛某的经历可不简单，他现年56岁，1984年因流氓罪被判死缓，减刑出狱后又因盗窃罪等罪名，在安康、汉中四个县区判刑入狱，前后长达30年，不知道他这次被抓后会不会悔改。
编辑：
张娟
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-24
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。08-24
娱乐周杰伦方文山齐聚北京，共同出席“2018爱尚传媒最强伙伴战略发布会”。08-24
娱乐刚播出的《如懿传》，演员配置也很强大，周迅、霍建华饰演如懿和乾隆皇帝，董洁饰演皇后，张钧甯、辛芷蕾、童谣等出演妃子。08-24
娱乐尤其是当荧幕上充斥着每一帧都精致如画的视觉系纪录片时，我们更想看看，真实的生活究竟有多糙？08-23
娱乐全民悦读朗读大会暨2018青少年朗读课文大会半决选及总决选于8月19-21日在北京举行。08-23
娱乐“经典琴歌蔡琴2018巡回演唱会”将于9月15日在广州体育馆举行，这也是蔡琴时隔三年再回广州舞台。08-23
娱乐现场，赵丽颖感动落泪，数次感谢影迷的一路支持并深情告白，希望能与他们一起“努力做最好的自己”。08-23
娱乐曾少人问津的延禧宫已成故宫热门景点 专家称要将影视剧与历史区别看待 近日，宫斗戏《延禧攻略》《如懿传》接连热播，吸引不少关注。”08-22
娱乐曾经离开荧屏九年的陈坤，今年接连带着两部作品回归，上一部《脱身》结束没多久，下一部《天盛长歌》就接档开播了。08-22
娱乐8月20日，在美国洛杉矶好莱坞，珍妮弗·嘉纳（左）与美国演员朱迪·格里尔出席添星仪式。08-22
娱乐众所周知baby鲜少在公众面前展露舞蹈，此次挑战自我来到这个号称“魔鬼训练营”的舞蹈节目，可谓勇气十足。08-22
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经8月24日，交通运输部召开例行新闻发布会，通报《2017年全国收费公路统计公报》相关情况。08-25
财经2018年1-7月，全国国有及国有控股企业经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入11.2个百分点。08-25
财经今年7月，联合国世界知识产权组织等机构联合发布的2018年全球创新指数排行榜显示，中国内地的排名较去年提升了五位，位列17。08-25
财经此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺。08-25
财经国家部门层面，中国银保监会日前发布通知，明确提出做好进出口企业金融服务，发挥金融在稳外贸中的积极作用。08-24
财经遵循国民待遇原则，不对外资入股中资金融机构作单独规定，中外资适用统一的市场准入和行政许可办法。08-24
财经专家分析认为，近段时间以来，人民币汇率波动主要受一些外部因素影响，尤其与美元指数上涨及新兴市场动荡有关。08-24
财经2018年以来，伴随A股市场各大指数的深幅调整，包括私募基金、公募基金在内的机构投资者的日子也并不好过。08-23
财经欧盟并没有为英国银行业在欧盟的分行提供同等待遇，但已呼吁伦敦金融城的银行为其欧盟分行申请执照。08-23
财经今年以来小微企业的生存和发展遇到一些困难，特别是融资难融资贵的情况引发了社会的关注。08-23
财经为中小企业发展创造有利环境，解决中小企业融资难融资贵，是当前经济工作的重要任务。08-23
财经7月份生产保持适度增长，市场需求平稳扩张，出口未见明显下滑，企业成本压力趋于化解，经济韧性较好。08-22
文化秦腔幼苗委培班通过“实践派”与“学院派”的强强联手，为秦腔艺术培育新一代传承人。08-23
文化经过专家初审、复核和专家终审3轮评选并经批准，陕西省西安市成为2019年“东亚文化之都”中国当选城市。08-22
文化中国传统爱情神话牛郎织女的传说就来自咱们陕西长安的斗门镇，也就是现在的西咸新区沣东新城斗门街道。08-17
文化庄长兴表示，要把握关键环节、学习先进经验、遵循市场规律，推动文化产业高质量发展。08-17
文化延安市因地制宜挖掘地域文化资源和自然资源，通过发展文化旅游和农业特色产业，助推全市乡村振兴。08-14
文化由陕西省文化厅主办、陕西演艺集团有限公司承办的“2018陕西省丝路童话展演月”8月11日晚圆满落下帷幕。08-13
文化陕历博援助洋县智果寺文管所元代壁画修复工程启动，专家团队将利用专业的修复技术，对珍藏了700多年的这些壁画进行保护性修复。08-13
文化省统计局发布最新数据，上半年，我省规模以上文化企业数量大幅增加，企业经营效益明显改善，文化产业新业态蓬勃发展。08-10
文化让市民游客充分享受到了"古城文化盛宴",也让古老的文明在现代时尚的触动下焕发出新颜,成为榆林市全面推动文旅融合发展的又一创意。08-07
文化围绕红色文化传承，着力打造教学实践基地，延安鲁艺文化园区每年都吸引着大批游客，成为延安红色文化之旅的重要组成部分。08-06
文化延安市用心守护中国共产党人的精神家园，将红色基因一代代传下去，让延安革命纪念地成为弘扬延安精神的红色高地。08-03
文化通过建立健全机制体制、持之以恒拓展项目、加大力度招商引资等举措，推动文化产业创新发展。08-01
三农日前，国内首套NJKYC—Ⅰ型拖拉机及农机具可靠性远程测控系统在山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心正式投入使用。08-24
三农8月23日，农业农村部部长韩长赋主持召开农村人居环境整治工作督导调研汇报会，要求打好乡村振兴“当头炮”。08-24
三农日前，中央纪委公开曝光七起扶贫领域形式主义官僚主义典型案例。08-24
三农第353次青年科学家论坛的举行，以“农机装备创新支撑乡村振兴”为主题，吸引了近200位青年科技工作者参会。08-24
三农记者获悉，今年全省政法综治助力脱贫攻坚工作开展以来，全省法院系统坚持快立快审快执。08-24
三农为引导秦岭地区农家乐（民宿）与秦岭生态环境保护和谐发展，省旅发委印发《指导意见》 ：不得在秦岭四类区域内开办农家乐。08-24
三农在陕西盘龙新天地生态农业科技公司的养羊场内，通过扶贫项目的支持，奶山羊成为贫困户心中的“发财羊”。08-24
三农秋玉米目前进入了中后期的拔节孕穗阶段，这是玉米一生中生长发育最快的时期，也是肥水管理的关键时期。08-24
三农记者获悉，第20届全国肥料信息交流暨产品交易会将于10月13日至16日在江西省南昌市绿地国际博览中心举办。08-24
三农高温高湿天气部分大田的辣椒易感染疮痂病，易传播蔓延，需提前做好防治工作。08-24
三农据对全国80家水产品批发市场成交价格情况监测统计，7月份全国水产品价格同比上涨1.74%，环比下跌0.90%。08-23
三农近日，国际学术期刊《自然·通讯》揭秘南方的水稻如何适应北方相对低温的气候条件。08-23
旅游8月24日，“创新农科 聚焦陕西——2018以色列主流媒体负责人考察团陕西行”考察团来到了位于西安市新城区的西北国际茶城……08-25
旅游香港特区政府运输及房屋局局长陈帆23日宣布，广深港高铁香港段将于9月23日正式通车，直达内地44个站点。08-24
旅游记者23日从四川省发改委获悉，该省黄龙、峨眉山、乐山大佛、青城山、都江堰等景区将下调景区门票价格。08-24
旅游8月23日，由陕西省商务厅、陕西省工商联、绿地集团和陕西广播电视台共同发起的向西行活动第五站--酒泉站座谈会拉开帷幕。08-24
旅游位于云南迪庆藏族自治州香格里拉市维西县，存在着世界上最独一无二的“世界最高海拔水稻——黑谷”生产地。08-23
旅游初秋时节，河北省唐山市海港经济开发区王滩镇的稻田构成一幅美丽的田园画卷。 新华社记者 杨世尧 摄08-23
旅游有专家表示，以上多家景区门票降价，一方面是落实国务院关于“国有景区门票降价”的部署，承担社会责任，另一方面则是倒逼景区转型升级。08-23
旅游考古人员7月19日在埃及北部地中海沿岸城市亚历山大发现一口2000年前的石棺，内有三具古代武士遗骸，石棺出土时装满红色液体。08-23
旅游英国路透社8月20日的一篇报道指出，年轻人已成为中国奢侈品消费的主力军，全球奢侈品牌正在将目光投向中国二三线城市的年轻人。08-23
旅游今年青海省将加快生态旅游示范区建设，力争到2020年建成贵德县清清黄河－秀美千姿湖国家级生态旅游示范区。08-23
旅游则曲河地处四川省壤塘县东北部，是大渡河支流之一，水域面积38.27平方公里。夏日的则曲河河谷，蓝天白云与田园村寨构成了一幅幅优美画卷。08-22
旅游香港海洋公园21日宣布，随着广深港高铁香港段及港珠澳大桥将先后启用。08-22
美食羊骨头汤的主要原料牛骨，富含蛋白质，脂肪，维生素和钙质等多种为人体所吸收的营养成分，以其烹制而成的汤富。08-24
美食再把炒好的鸡蛋倒进去，如果颜色不够可以再调些酱油或者蚝油都可以，咸度自己掌握。酱油炒饭的版权归作者所有。08-24
美食秋葵的营养价值一度被人们炒的很高，当然，它的做法有很多种，凉拌，油炸，炖煮，味道都很不错。秋葵含有丰富的。08-23
美食晨起最适合喝肉汤，因肉汤中含有丰富的蛋白质和脂肪，在体内消化可维持3-5小时，避免人们一般在上午10-12点。08-23
美食伤风发热、腹泻者的饮食应以清淡为主，高蛋白的螃蟹不易消化吸收，吃后易使感冒难愈或使病情加重。据了解。08-23
美食葱花、鸡蛋、面粉混合，加入水拌成可流动的糊状。在面粉中缓缓加入牛奶，边加边搅拌，拌匀后用手揉成面团。08-23
美食秋天不知道不觉就到了，正是水果大批量上市的季节，柚子就是其中的一员，除了帮我们补充维生素C之外，还有通便，去除色斑，减肥。08-23
美食红枣不但补血养气，还可养颜美容，气血两虚、脾胃功能不好的人适宜多吃。红枣含糖也较多，吃多了会加重脾胃负担。08-23
美食虽然酷热的暑气还没散去，但是立秋就意味着我们进入秋季了，立秋之后要注意避热纳凉，要早睡早起。08-22
美食可以说，吃烧烤造成的致癌概率是远远超乎人们想象，希望大家在夏天要理性对待吃烧烤这件事，以免造成不利的情况。08-22
美食各类豆芽的食用方法和烹调方式较多，清炒凉拌都可，如黄豆芽炒肉、韭香豆芽鸡丝、豌豆苗炒鸡蛋等。08-22
美食夏季是葡萄上市的季节，很多朋友对葡萄有好感，那么你知道夏季吃葡萄的好处吗？今天小编就来给大家盘点夏季吃葡萄的6个功效。08-22
健康希望更多孩子告别“宅生活”，回归大自然，或极目远眺，或仰望星空，沐浴在阳光雨露中，不要让视力“输在起跑线上”08-25
健康在此期间要注意防燥，饮食起居也要调剂周到。可每天喝点牛奶，吃一个鸡蛋，多吃水果、青菜、香蕉、西红柿，既可补充维生素又可补充钾离子。08-25
健康相比每晚睡7小时的人，睡眠长达10小时的人早逝风险高三成，死于中风的风险高56%，死于心血管疾病的风险高49%。08-24
健康针对社区人群的观察结果显示，每分钟心率增快5次，心衰风险就增加13%，死亡风险增加13%，最适宜的心率是60次/分。08-24
健康英国研究人员最新发现，卷心菜、西兰花和羽衣甘蓝等十字花科蔬菜在被摄入肠道后能释放一种化学物质，具有抗炎和预防肠癌的作用。08-24
健康很多人一说起清淡饮食，就认为是白粥、白饭，加点青菜。但实际上从各国的营养指南，都没有说健康的饮食就是只吃这些。08-24
健康人体内阴阳之气的盛衰也将随自然界的这种变化发生转换，所以处暑时节养生治未病应转向敛神，降气，润燥，抑肺扶肝，饮食宜酸补，忌辛辣。08-23
健康专家强调，目前因技术进步，当患者矫正视力低于0.4或0.5，影响工作和生活时即可考虑手术，不必等待。08-23
健康推荐三款药店里很容易买到的中药，它们燃烧后能散发出的独特芳香气味，帮助驱赶蚊虫，达到驱蚊效果。08-23
健康如果“感冒”比较频发，且是规律的季节性“感冒”，感冒后咳嗽的时间持续两周以上，这些患者就应该考虑过敏的可能，而不是普通感冒。08-23
健康虽然大约一半打鼾的人只是在制造噪音，而另一半人则是在忍受一种威胁生命的疾病(睡眠呼吸暂停)的折磨。08-22
健康在车内休息时，要么采取节能环保的措施，停车后将车熄火，到路边找阴凉地方等待；要么在停车时将车窗降下来一些，保持空气流通。08-22
教育“杀鱼进名校”意外承受的误解与非议，也是公众情绪的一种表达。同时，让保送制度更加规范、更有公信力，“杀鱼进名校”的谣传才会更少。08-24
教育经市委全面深化改革领导小组审议通过，按照三年早知道原则，从2018级初一新生起施行。08-24
教育《关于规范校外培训机构发展的意见》对于构建长效机制、规范培训秩序、维护良好教育生态、切实减轻中小学生过重课外负担具有重要意义。”08-24
教育“贫困没使我绝望，我要更用力地生活。开心地大笑，帮助他人，敢于追求自己的梦想。”08-24
教育小学能看懂哥哥初中的数学书、即使跳级成绩仍能排前三……15岁的武汉大学新生王楚极是个天才吗？08-24
教育国务院办公厅日前印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，就当前校外培训发展中面临的难点、痛点问题作出明确规定。08-24
教育2018年8月21日SY丝霖蔓雨APP上线暨新品上市全球发布会在泰国芭提雅隆重举行。08-23
教育近日，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》。08-23
教育记者调查发现，这些“暑期收心班”普遍存在提前教学等问题，有的培训机构自称有一线在职教师授课。08-23
教育今年，清华迎来2784名“00后”新生，占新生比例3/4，正式成为新生主力。08-23
教育对专业学位按类别进行水平评估，让办学者、学习者、用人者更好地了解自己的发展位势，很有必要。08-23
教育从记事起就喜爱龙舟，幼儿园起开始画龙舟，五年级时开始做龙舟，至今已与龙舟头“交往”十几个年头。08-23
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车并宣布推出旗下共享出行品牌——“欧拉出行”，开展长短租、分时租赁和网约车业务。” 欧拉出行融合“分时租赁 网约车 长短租”的业务板块。08-24
汽车丰田新一代兰德酷路泽将有重大改变，可能替换标志性的V8发动机。3.5升V6双涡轮增压发动机有望成为兰德酷路泽的首选，也是最基本的动力配置。08-24
汽车全新G 500搭配19-20英寸铝合金轮毂再加上车身尺寸的进一步升级，其中轴距、车身宽度分别增加40毫米和64毫米，后排腿部空间增加150毫米。08-23
汽车二代海马S5后续还将推出1.6TGDI 6AT车型，1.6TGDI发动机由海马汽车与德国FEV联合研发，峰值扭矩280N m，最大马力185Ps。08-23
汽车限量车型还将配备全套功能性詹姆斯 邦德式座驾的机关，每辆车售价为275万英镑(约合2412万元人民币)。08-22
汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。08-22
汽车动力方面，捷途X70采用1.5T 8AT的动力总成，最大功率为108kW，峰值扭矩为210N·m，匹配5速手动和8速自动变速箱。08-21
汽车尽管计划停止在美国销售轿车，但福特品牌在美国的产品线将在未来五年内增长到23款，比目前多三款。08-20
汽车宾利致力于将旗下车型电动化，到2025年，每款车型都将推出电动化版本，包括与保时捷Mission E 共享J1平台的电动车型。08-20
汽车随着小型掀背车市场萎缩，MiTo车型销量一直较为低迷，公司计划在明年年初逐步停产MiTo车型。08-20
汽车新款跑车的发动机或置于驾驶员和乘客后面，为后中置发动机布局，意味着生产成本将有所增加，定价逼近AMG GT。08-17
汽车从6月公布的专利图像，我们可以初步窥探Z4车型的设计，该车的后掠式前灯、平行式尾灯和双肾式进气格栅都保留了2017年公布的Z4概念车的设计。08-17