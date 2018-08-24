8月24日，中国绿色饭店-净放芯项目启动仪式在西安举行。

西部网讯（记者 彭芬）随着旅游消费需求的不断增长，住宿需求日益增加，如何让消费者切实感知酒店布草的“一客一换”，住得放心、舒适？

今天（8月24日），“酒店干净住，就扫净放芯”中国绿色饭店-净放芯项目启动仪式在西安举行，“净放芯”正式落地实施，并与美团酒店及西安超过50家酒店达成合作。今后，消费者可以随时通过美团酒店查询和预订带有“一客一换”专属标识的“净放芯”合作酒店，入住后用手机扫描“净放芯”智能芯片，即可知道床单等酒店布草用品的洗涤和更换状态。

手机扫一扫即知床单换没换

据悉，“净放芯”实现了酒店布草的智能管理，通过将物联网技术的RFID芯片与移动互联网的二维码相整合，形成了两网合一、两码合一的一体化智能芯片，并与云端平台数据相连接，让每一件酒店布草都有了唯一的“身份标识”。

按照“净放芯”项目标准，新的酒店布草在使用前将嵌入专属的“净放芯”智能芯片，并通过净放芯信息管理系统录入布草信息，即可跟踪布草从酒店到水洗厂再回到酒店的全流程。

“净放芯”布草经水洗厂完成洗涤后，相应状态将在云端平台被更新为“已清洗”，而后配送回各大酒店供工作人员更换至每一个房间。

消费者入住后，扫描布草上“净放芯”智能芯片上的二维码，即可查询云端的布草信息，包括第几次扫描等。看到手机提示后，即可放心使用。

消费者退房后，酒店将整理和收集布草送往水洗厂，此时云端平台会将布草状态更新为“待清洗”，一直到洗涤、熨烫等环节完成后，再恢复回可使用状态。