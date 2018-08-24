天桥各处有就是没人走 记者调查:西安部分天桥"形同虚设"

永松路与吉祥路十字新建环形过街天桥成摆设，行人仍多选择在马路上穿行。

西部网讯（记者 李卓然 马晴茹） “天桥处处有，就是没人走。”人行过街天桥是一个城市中不可或缺的交通设施，但在西安市，却出现这样一个怪现象。近期，不少市民反映，西安多处过街天桥利用率偏低，过街天桥被闲置，行人仍然选择穿行马路。

对此，西部网、陕西头条记者就市民反映较多的两处人行天桥，进行了实地走访。

吉祥村天桥：横穿马路的人数是天桥通行人数的2倍

8月23日，记者来到雁塔区永松路与吉祥路十字。记者发现，虽然新建的环形过街天桥修缮一新，但为了抄近道，多数行人选择从环形过街天桥下横穿过马路，来往车辆速度较快，市民穿行在车流中险象环生。

永松路与吉祥路十字天桥东南口有太白小区公交站，人流量也比较大。记者看到，马路上原有的斑马线已经被抹掉，人行道周围也安装了隔离护栏，但这些仍然阻挡不了行人的穿行。在记者观察的五分钟时间里，横穿马路的行人是天桥通行人数的2倍，有自己小跑着过马路的，也有推着婴儿车过去的，正常行驶车辆几次停下来紧急避让行人，看起来十分危险。

记者了解到，为缓解永松路与吉祥路十字交通压力，西安市规划建设了这一座环形天桥。今年6月，永松路环形天桥建成并投入使用，因为它的外观造型酷似曾经的五路口天桥，也被市民称为“复刻版五路口天桥”。

然而，采访中，附近居民和往来行人却表示，这座过街天桥不够“人性化”。

“从北走到南，路程太远、太费时”、“楼梯层级数太多”、“虽然设置了滑道，但是推车还是不方便”……不少市民直言，这座环形天桥设计“不合理，也不方便”。

记者在现场体验了一下，从东南到西南，横穿路面过马路仅需不到10秒，而从天桥走则需要1分30秒，如果需要走到马路斜对面，则至少需要花费3分钟时间。

据天桥附近几家商家称，这座环形天桥自打投入使用以来利用率就不高。“道路交通情况和没修天桥前一个样，存在的安全隐患并未彻底消除。”一位商家告诉记者。

市民王先生称，虽然现在司机都会礼让行人，但是行人的不文明交通行为还是会造成交通拥堵。“如果行人都走人行天桥，便不存在礼让的问题，车辆通行效率也会提高。”

也有市民质疑，新建的天桥为什么没有设置新设施，“现在很多城市的天桥都有扶梯，对老人、小孩来说就会很方便，这么大一个天桥，为什么不设置电梯呢？”

市民称，鸡市拐天桥设置很“鸡肋”。

鸡市拐天桥：20分钟只过5名行人

无独有偶，位于东关正街与更新街丁字路口西侧的鸡市拐人行天桥也是“人迹罕至”。

东关正街附近商铺林立，南边还有东关小学，人流密集。记者在鸡市拐人行天桥南侧看见，尽管桥下的人流、车流交织在一起，但却没有人愿意走上人行天桥。不少路过的市民说，因为马路中间没有隔离护栏，而走过街天桥难免需要上下楼梯，“炎炎夏日走天桥又热又累，相比而言，直接穿马路就很方便了。”

“大热天这都走底下，谁愿意费事爬楼梯啊？” 市民张先生告诉记者。

市民赵先生则表示，走天桥根本没必要。“走天桥太麻烦，等红绿灯半分钟几十秒，上天桥需要一两分钟，耽误事，根本没必要。”

记者观察发现，由于路口没有封闭，也没有任何围挡，20分钟的时间里只有5名行人选择从天桥上行走。与此形成鲜明对比的是，期间有上百人横穿马路。

记者还注意到，十字路口东侧由南向北的斑马线已经被擦去，但每当绿灯亮起时，市民会连走带跑的过马路，这也导致过往司机常常要等完红灯之后，还要再等行人统一过完马路才能通过这个十字路口，因此经常出现交通拥堵。不少过往的司机也反映，这座人行天桥并没有起到多大作用。

“感觉这个天桥设置还是很鸡肋的，完全起不到任何作用，还不如设置在更有需要的地方去。”司机蔡师傅说。

如何提高天桥的利用率？听听专家咋说

陕西省社会科学院道路安全评估专家方海韵告诉记者，西安多处天桥利用率低的主要原因是市民为了图方便，安全意识比较淡漠。另外，相关部门的前期调研不到位，配套跟不上，也是重要的原因。

方海韵说，设置天桥对缓解路面交通压力有一定作用，但设置地一定要有配套措施。“市民图方便横穿马路，就应该设置护栏，增加围挡设施。为了满足市民方便出行的要求，也要依公众需求了解是否设置电动扶梯、遮阳棚等。”

至于如何提高天桥的利用率？他认为，一是交通部门应该有完整的前期调研，在天桥设置之前，考虑人流量、事故率、交通量等因素，进行前期的评估论证，考虑天桥的利用率以及如何提高其利用率。二是最根本上改变市民的交通意识，提高他们的法律意识、安全意识，而不仅仅是设置护栏增加横穿马路的难度。

编辑： 沈晓芳