谁煮的咖啡最好喝？2019世界咖啡师大赛来西安了

2019世界咖啡师大赛中国区西安选拔赛启幕。

2019世界咖啡师大赛中国区西安选拔赛启幕。

西部网讯（记者 李卓然）今天（8月24日），2019世界咖啡师大赛中国区西安选拔赛在经开区盛大启幕。届时，来自全国各地的12位优秀咖啡师将在为期3天的比赛时间内，用自己的精湛技艺为西安市民献上最美味的咖啡。

世界咖啡师大赛中国区选拔赛授权于世界咖啡师竞赛(WBC)，是目前中国唯一一项具有专业水准、系统运作和国际认证的咖啡制作比赛，享有“咖啡奥林匹克”的美誉，旨在发现和引导咖啡潮流、传播咖啡文化，为全球的职业咖啡师提供一个表演、竞技和交流的平台。

2019世界咖啡师大赛中国区西安选拔赛启幕。

据了解，本次西安选拔赛为期3天， 来自巴拿马精品咖啡协会主席Wil-fordLamastus、2015-2018年世界咖啡师大赛中国区总冠军吴亚莲、印尼专家Mira Yudhawati、EP上海简则咖啡负责人毛晓东、哥伦比亚国家咖啡生产者协会驻中华区首席代表吴佳航等十余位评审评委将从设备的运用、咖啡豆的拼配、制作咖啡的技巧、咖啡成品的口味和外观、创意咖啡的创意度等方面，对全国12位优秀咖啡师在规定时间内调制出特定种类咖啡的口感、干净度、创造力、服务技能和整体表现做出评分。

除官方比赛外，在比赛现场还设置了Our Life咖啡创意集市以及Our Life咖啡论坛以供参与，旨在为现场更多观众带来不同以往的咖啡盛宴。

2019世界咖啡师大赛中国区西安选拔赛启幕。

作为目前引入中国的唯一具有专业水准、系统运作和国际认证的咖啡制作比赛，世界咖啡师大赛旨在引导和发现咖啡潮流，传播精品咖啡文化，为全国职业咖啡师提供一个表演交流和竞技的平台。

据悉，下一步，西安赛区获奖选手还将在中国区赛和世界赛中继续施展专业技能，赢得更大荣誉。而本次大赛的成功举办，将有助于提升经开区创新创业水平，塑造经开区咖啡文化行业地位，为大西安建设带来更多的时尚氛围和文化情怀。

编辑： 沈晓芳