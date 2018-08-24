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套取补助款、违规招标 陇县通报 “三个助力”典型案件

时间：2018-08-24 17:20:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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套取补助款、违规招标 陇县通报 “三个助力”典型案件

近日，陇县纪委监委对外通报查处的三起“三个助力”典型案件。

西部网宝鸡讯 套取农村危房改造补助款，违规招投标，野外放火破坏环境。近日，陇县纪委监委对外通报查处的三起“三个助力”典型案件。

1．东风镇刘家咀村套取农村危房改造补助款问题。2014年至2015年间，刘家咀村以村组干部五人名义挂名领取农村危房改造补助款50000元，未入账直接坐收坐支用于村务支出。2018年4月25日，东风镇纪委给予刘家咀村党支部书记崔建东党内严重警告处分；给予村监委会主任程来计党内严重警告处分；给予村会计许新科党内警告处分。

2．曹家湾镇教场塬村违规招投标问题。2017年，教场塬村在本村文化墙、排水渠、公厕修建工程中，干预市场经济活动，提前内定项目中标人员、违规招投标。2018年7月9日，中共陇县纪委分别给予教场塬村党支部书记冯玉虎，原村主任黄林泰，原监委会主任何高阳党内严重警告处分。

3．固关镇苟家沟村党员李栓定野外放火破坏环境问题。2018年4月3日，在镇村多次宣传野外禁止个人私自取火规定后，李栓定仍执意在野外燃火，致使村民核桃园被烧毁，侵害了群众利益，造成了环境破坏。2018年7月28日，固关镇纪委给予李栓定党内警告处分。

编辑： 张娟

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