府谷警方办理一起伪造身份证件案

8月22日，府谷县公安局大昌汗派出所快速办理一起伪造身份证件案。
8月22日11时，大昌汗派出所接到辖区交警中队移交案件：李某涛使用伪造的驾驶证被例行检查的交警当场查获。派出所民警、辖区交警通力合作，及时侦查，展开调查取证、审讯工作。
经查，犯罪嫌疑人李某涛（男，28岁，河南省汝州市人）没有考取合法的驾驶证。2018年7月份，李某涛以350元的价格让他人伪造了假的B2驾驶证证件，为其使用。8月22日上午10时许，李某涛驾驶着长安牌小型普通客车行驶在府谷县大昌汗镇后五当沟村路段时，向例行检查的交警出示了假的B2驾驶证，被当场识别并查获。犯罪嫌疑人李某涛对自己伪造并使用虚假身份证件的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人李某涛因涉嫌伪造身份证件罪被府谷县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。(杜焘 贺汉禄)
编辑： 钟莹
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