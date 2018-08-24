陕西省委网信办召开干部作风问题排查整改工作动员大会

西部网讯 8月23日上午，陕西省委网信办召开全办干部大会，传达学习省纪委、省委组织部《关于在全省开展干部作风问题排查整改工作的通知》，安排部署省委网信办干部作风问题排查整改工作，陕西省委网信办主任鲍永能作动员讲话。
会上，鲍永能阐明了开展干部作风问题排查整改工作的重大意义，分析了省委网信办干部作风方面存在的具体问题，提出了排查整改工作的目标和要求。
鲍永能强调，做好干部作风问题排查整改，是增强“四个意识”、坚持“两个维护”的具体行动，是加强机关政治建设、落实全面从严治党的重要内容，是加强网信事业发展、助力追赶超越的必然要求。
全办干部要提高政治站位，切实增强做好作风问题排查整改的责任感和紧迫感，更加自觉、主动、具体地维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。
要紧密结合省委网信办工作实际，坚决排查整改政治纪律、行政效能、工作纪律、“四风”隐形变异等方面的问题，确保网信队伍绝对忠诚、绝对可靠、政治过硬、本领过硬，彻底改变庸、懒、散、慢、虚以及慢作为不作为乱作为现象，坚决纠正和克服“四风”问题。
要注重常态长效，努力树立网信系统的新风正气，把政治纪律、政治规矩严起来，把勇于担当、务实进取的精神提起来，把干事创业、奋勇争先的导向树起来，把纪律和作风建设长效机制筑起来。
要加强组织领导，狠抓集中整治，严格监督问责，强化制度建设，通过严格彻底的排查整改，促进全办干部思想观念大转变、精神状态大调整、工作效能大提升，用作风建设成效促进我省网信事业发展，向省委交出一份满意的答卷。
编辑： 张娟
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