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子洲县破获一起新闻敲诈勒索案件 案件正进一步侦查

时间：2018-08-24 19:05:20  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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子洲县破获一起新闻敲诈勒索案件 案件正进一步侦查

8月24日，子洲县成功破获一起新闻敲诈勒索案件，涉案嫌疑人李某某已被抓获。目前，案件正在进一步侦查中。

西部网讯 8月24日，子洲县成功破获一起新闻敲诈勒索案件，涉案嫌疑人李某某已被抓获。目前，案件正在进一步侦查中。

编辑： 张娟

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