渭南简化程序提效能 企业开办平均用时全省最短

渭南简化企业开办程序，企业开办平均用时1.8个工作日，比年初的预期目标缩短40%，名列全省第一。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 陕西台 记者 孙挺 杜鹏）今年以来，渭南市将企业开办作为优化营商环境的重要抓手，通过改革创新，进一步简化企业开办程序，提升服务效能，企业开办平均用时1.8个工作日，比年初的预期目标缩短40%，名列全省第一。

8月21日上午9点，想在渭南开办一家混凝土公司的榆林市民师军，来到住所附近的渭南市临渭区行政服务中心新设的企业开办业务服务窗口，办理营业执照。

企业开办者师军：“我在网上把这信息填完以后，过来再打印出来。现在刚把这个资料上边所需要我签的（名）签完，到业务大厅把这个资料交了。”

下午4点多，在被核实身份和在“企业住所（经营场所）承诺书”上签字后，师军就拿到了他开办公司所需要的营业执照及其副本，前后用时不到1个工作日。

师军：“我想着可能得个两三天或者一个礼拜。今天一天时间就把这个营业执照拿到手了，现在真的感觉办事很方便。咱可以进行后续的工作了，哈哈哈。”

师军只是临渭区简化企业开办程序的受益者之一。临渭区行政服务中心新增设工商营业执照办理窗口，仅仅一个月时间，已经为130多户企业开办提供了“全城通办”服务，初步实现“一枚印章管审批”。

渭南市工商局临渭分局注册分局副局长仝永红：“推行的是企业全程电子化；简化提交材料，比如说，对企业住所资料实行的是承诺制，不再要求提供场地证明等，这个环节就节约了企业（开办）两到三个工作日，方便了办事群众。”

2018年是渭南市“营商环境提升年”，渭南市在“简化企业开办和注销程序行动”中，全面规范企业登记提交材料。市工商局联合税务、公安、银行等部门，在推出网上办照、银行代理办照等新型登记模式的基础上，又创新出台了多项便民服务措施。

渭南市工商局注册分局局长赵晓莉：“设立了企业开办服务区，营业执照办理、税务信息确认、公章刻制、银行开户均在这个区域里同时完成；设立了企业自助办照服务区，安排专人进行网上办照指导；在高新区、临渭区增设了工商营业执照办理窗口，实行‘全城通办’，让老百姓就近办理业务。 二季度呢，渭南市企业开办平均用时1.8个工作日，在全省排名第一，比年初的预期目标三个工作日缩短了1.2个工作日。”

创新型的便民举措进一步激发了市场活力。今年前七个月，渭南市新增市场主体3.6万多户，同比增长23%。

赵晓莉：“下一步，我们将继续深化商事登记制度改革，全面提高全程电子化的应用程度，创新服务方式，减少提交材料，优化审批流程，力争年底企业开办平均用时缩短到一个工作日、甚至0.5个工作日。”

编辑： 张娟