西安北站可以站内换乘啦 如何快速换乘看过来

西部网讯 记者今天（8月24日）从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，西安北站实现站内换乘。

如何换乘：

到达列车与换乘列车间隔20分钟以内的换乘

旅客持到达车票和换乘车票，按照站台地面标识指引，乘坐直梯下至出站口，即到达层，经到达层工作人员查验旅客所持到达车票及换乘车票，确认信息一致后，在工作人员的引导下旅客可乘坐相对应的直梯到达换乘列车的站台。

到达列车与换乘列车间隔20分钟以上的换乘流线

旅客持到达车票和换乘车票，按照站台地面标识指引至站台西侧便捷换乘点，经站台西侧工作人员查验旅客所持到达车票及换乘车票，确认信息一致后，站台工作人员将会联控检票口工作人员，并指引旅客从站台楼梯上至检票口（针对重点旅客和携带大件行李的旅客将会对其进行帮扶，引导其至直梯处进行乘降），上至检票口后，工作人员再次查验换乘人数及换乘车票，确认无误后，引导旅客将票插入反向闸机进入候车室候车。

编辑： 张娟