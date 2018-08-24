西安临时身份证办理再改革 这些信息你需要知道

西部网讯 近日，记者从西安市公安局了解到，自10月20日起，西安市所有派出所户籍窗口将实现临时居民身份证受理、制证、发放一次性办结的目标。
另外，针对临时身份证办理的一些问题，西安市公安局也做了解答。
1、什么是临时身份证？
中华人民共和国临时居民身份证是内地公民“在申请领取、换领、补领居民身份证期间”，可以申请领取的公民身份证明文件。
2、申办临时身份证有什么要求？
凡具有西安市户籍身份的公民，在申请领取、换领、补领居民身份证期间(必须是证件受理之日起30日内)，急需使用居民身份证的，可以申请领取临时居民身份证。
3、在什么地方可以办理临时身份证？
工作日，在户籍所在地派出所或分（县）局户政大厅办理；法定节假日期间，全市统一集中在户籍所在地分（县）局户政大厅办理。当场受理，当场办结。
4、临时身份证的效期多长?
自办证之日起三个月有效。
5、办理临时身份证是什么流程？
（一）申领人在户籍所在地派出所或分(县)局户政大厅申领临时居民身份证的，现场受理制作证件，制证完成后直接领取；
（二）申领人在户籍所在地以外的受理点申领居民身份证期间，急需使用居民身份证的，可持《居民身份证领取凭证》到户籍所在地派出所或分(县)局户政大厅申领临时居民身份证。
6、办理临时身份证是否需要缴纳费用？
根据《国家发改委财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格〔2003〕2322号)规定，临时居民身份证每证收费10元。
7、临时身份证是否可以代领？
他人代领的，须持申领人《居民户口簿》《临时居民身份证领取凭证》和书面委托书及代领人有效身份证件（公安机关颁发的下列有效证件之一：居民户口簿、居民身份证、居住证、护照、往来港澳通行证、大陆居民往来台湾通行证、机动车驾驶证），经民警审核相关情况后，由代领人签字并留存代领人公民身份号码,收回领取凭证后发放。
8、临时身份证是否可以网上申办？
具有西安市常住户籍身份的公民，申请领取临时居民身份证的，可在西安市公安局“互联网 公安政务服务”平台上申请办理。
编辑： 高政超
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