“妈妈级”考生汤晓艳：四十岁上大学 有梦不怕晚

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 崔晓羽 董超）进入8月底以来，考上大学的学子们将陆续开始新的大学生活。在今年的高考有一个划时代的特点，就是首次迎来了跨世纪考生，也就是2000年出生的“世纪宝宝”，我们习惯称他们为两千后。但是，在今年的陕西省的高考大军中有一位“妈妈级”考生，她叫汤晓艳，今年41岁，被西安工程大学录取。41岁才考大学，这背后究竟有着什么样的故事？1977年我国恢复高考那年，她刚出生。

汤晓艳为什么二十二年执着于高考？事情还得从她小时候说起。1977年，汤晓艳出生在湖南湘潭一个十分传统普通的家庭，父母在当地一家厂矿企业工作，她出生时，家中有两个哥哥还在读书。对于刚来到这个家庭的小成员，母亲格外高兴，从小就十分注重对她兴趣的培养。

汤晓艳：“我母亲是一个很开明的人，在我九岁的时候，就已经支持我去美术班培训，家里面其实一个月才收入几十块钱，然后供我读书一个月就要花三十块钱。”

1992年，家中最支持晓艳读书的母亲因病去世，从那以后，汤晓艳的美术梦想便戛然而止了。

汤晓艳：“因为上大学是我对妈妈的一个承诺，人都说一诺千金，我在妈妈临终前，说我一定要考上大学，让妈妈放心，实现妈妈的一个愿望，我感觉这是我一生必须要做的一件事情。”

汤晓艳参加了1996年至1998年间的三次高考，都因各种原因没有收到录取通知书。汤晓艳第三次参加高考，最后一次高考，她的第一志愿报的是北京服装学院服装设计系，虽然过了录取线，但让她诧异的是，她还是一直没有收到录取通知书。

汤晓艳：“我知道我的成绩应该是考上了，或者说已经上线了，当时一直在等录取通知书，一直没有等到，那个时候，每天做梦都在找录取通知书，或者说是在考试，不断在考试，每天做那种梦。”

三几次高考没有结果，无奈之下，汤晓艳去了深圳打工。在找工作的过程中，由于没有文凭，她多次碰壁。

汤晓艳：“有一次参加广告公司考试的时候，当时考试都过了，没想到因为没有文凭我被拒之门外，我心里特别难过。”

2000年，汤晓艳凭着自己“童子功”的绘画功底，应聘到深圳一家设计公司。虽然工作成绩比较出色，但是由于没有经过大学系统的学习，工作中她总是缺乏自信。

汤晓艳：“在工作中我一直在寻找一种认同感，没有文凭的情况下，总觉得比别人低人一头，心里特别自卑的。我希望通过大学的学习，获得文凭以后，能够抬起头工作，自信地去生活。”

2001年，汤晓艳和同在深圳打拼的西安小伙赵鹏相识相恋，当时赵鹏在一家广告公司从事漫画设计，共同的爱好让他们情投意合，半年后，他们领了结婚证。婚后不久，他们成立了漫画工作室，为出版社的图书配插图。2007年，汤晓艳和爱人回到西安，继续经营漫画工作室，出版漫画书籍。目前，他们已制作了多部高点击率的漫画。四年前，远在湖南的汤晓艳的父亲病重住院，弥留之际，父亲告诉了汤晓艳当年高考的真相。

汤晓艳：“父亲去世前，我照顾他，我就问他，我当年高考有没有考上，他说考上了，但是你不用再想了，录取通知书我已经烧掉了。”

由于家庭经济和父亲观念的问题，汤晓艳最终没能上成大学，虽然当年的高考已经过去了很久，但是，听到真相之后，汤晓艳还是觉得十分委屈。如今回到西安后，汤晓艳把当年高考的真相告诉丈夫，丈夫赵鹏鼓励她再考一次大学。虽然主要是帮助丈夫打理漫画工作室，但经常为丈夫的漫画作品提一些修改意见，妻子对漫画创作有着独到的见解。由于工作原因和兴趣爱好，汤晓艳特别希望恢复自己的绘画能力，没想到丈夫赵鹏非常欣慰，支持她，还建议鼓励她到更专业的大学里去学习。就这样，汤晓艳的大学梦，重新再一次被点燃。

汤晓艳的丈夫赵鹏：“她做的是一个有益的事，很正常的事，那就应该支持她去做。”

看到妻子有些忐忑，今年三月，丈夫赵鹏给妻子汤晓艳报了高考培训班，希望通过短期培训实现妻子的大学梦，经过八十多天夜以继日的紧张学习，功夫不负有心人，8月5日，汤晓艳收到了西安工程大学服装与艺术设计学院设计学类专业的录取通知书。

西安工程大学招生就业处招生科副科长车骏：“汤晓艳同学的美术类统考分数达到了257分，这个分数在全省，包括我们学校录取的考生当中，都是处于前列的，我们学校很愿意录取这样专业素养较高而且充满了正能量的考生。”

汤晓艳说，走进大学校园是她人生中最长的一个梦，如今梦想成真了，这对于已进四十不惑之的她来说，不是一件容易事，除了证明了自己的实力，也告慰了母亲的在天之灵。

汤晓艳：“我现在四十岁了，到了不惑的年龄，我对这个的理解，就是不是说什么都无所谓了，而是说我现在知道自己想要什么，然后有一个很强的判断力，就拿这次高考来说，我不是一时兴起，就是想完成自己的一个夙愿，然后实现妈妈的愿望。”

马上就要开学了，距离开学还有一段时间，汤晓艳的内心在兴奋的同时也有些许不安，毕竟自己四十一岁了，接下来要和年龄只有十几岁的2000后同学一起学习生活，这难免让她有些忐忑。汤晓艳已经按捺不住内心的激动，要提前去学校参观一下。西安工程大学招生办了解到这个情况，专门安排学校相关部门的老师和汤晓艳进行了对接，工程大学服装与设计学院的周捷老师在她的微信朋友圈还转发了汤晓艳的励志故事。

西安工程大学服装与设计学院副教授周捷：“看到没，这么多人给你点赞，值得学习，这是我的老师给的评论。我平时都不发朋友圈，我觉得你的精神真得可嘉。”

了解到汤晓艳的实际情况后，学校老师也表示会帮助汤晓艳更好地完成学业。

西安工程大学服装与艺术设计学院党委副书记张骥：“晓艳，我觉得你后面可以考虑，把你的工作室搬到这儿来，一方面上学，一方面在这儿工作，在这儿工作创业。”

对于未来，汤晓艳已经做了规划好，她说，让自己回到18岁的心态，去迎接象牙塔大学的生活和学业，希望毕业后继续从事自己的绘画创作。

汤晓艳：“我觉得我应该是跟我设计的一个动漫形象奥迪卡，就是《魔术的秘密》的主人公很像，他特别勇敢，有责任心，面对困难的时候从来不退缩，不让步。我觉得每个人都在自己选择的路上，都在不断地攀登，不会有终点，什么时候都不迟。”

梦想对于所有人来说都是公平的，有人总说已经晚了。实际上，现在就是最好的时光。对于一个真正有所追求的人来说，生命的每个时期都是年轻的、及时的。所以，为了不给自己的生命留下遗憾，现在就行动起来，去努力实现自己的梦想吧。

编辑： 辛超