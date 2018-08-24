快递公司“兼职”开麻将馆噪音扰民 警方责令关停

8月23日，15条网友留言有回复。
西部网讯 快递公司开麻将馆噪音扰民、裕昌太阳城小区商贩占道经营严重、澄城县特岗教师工资拖欠不发……8月23日，雁塔区网络发言人、澄城县教育科技局等10个相关党政部门回复了15条西部网网友留言。
快递公司开麻将馆噪音扰民
已责令关停麻将馆
2018年8月20日，网友“cecily”反映称，明德新天地小区C座1-1室房东长期将房子出租给一家快递公司，外面是快递公司，里面几个房间是麻将馆，麻将馆在午休及夜间十一点以后仍然营业，噪音扰民，严重影响了周围居民的生活。希望相关部门能够管管。
雁塔区网络发言人回复：经查，明德门新天地小区C座1-1室是一个快递公司(韵达快递)，快递公司老板赵某某，东仪路派出所民警已责令快递公司老板关停麻将馆，并令其保证不再发生扰民情况。
裕昌太阳城小区商贩占道经营严重
占道已清理完毕
2018年8月15日，网友“希望有关部门彻底清理”反映称，裕昌太阳城长期被小摊贩占道经营，噪音扰民，油烟污染，尤其是上下班时间，摊贩都摆到路中间了，也没人管理一下，希望相关部门能够帮助我们解决民生问题。
雁塔区网络发言人回复：针对网友所提出的问题，电子城执法中队责任车组前往现场，对占道商路贩进行政策宣讲，提出具体整改要求，要求立即现场清理，不得占道经营。当晚共清理占道经营3处，出店经营1处，劝离流动摊贩4处，该处占道经营已全部清理完毕。
澄城县特岗教师工资拖欠不发
工资已全部发放
8月6日，网友“孤单可怜的教师”反映称，我们是澄城县特岗教师，工资不按时发放，现在已经八月份了，七月份工资还没发。特岗教师的工资是国家专项资金每月2883元，现在国家的专项资金也不发，且合同上的五险一金、养老保险、医疗保险我们都没有。希望有关部门能够重视并解决问题。
澄城县教育科技局回复：特岗教师工资属专项资金，因我局实体账户已全部撤销，故县财政局通过为我局开设的代管资金账户拨付。由于代管资金账户中各种类型和用途的资金较多，7月份财务上出现账面余额和银行余额不符的情况，所以我们暂停了代管资金账户的收支，进行多个部门账务核对和问题查找及处理，客观上推迟了特岗教师工资的发放。目前，全县特岗教师7、8月份工资已于8月21日全部发放到位。（编辑 辛超 实习生 刘元义）
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编辑： 辛超
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