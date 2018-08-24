西部网讯 正值暑假，留守儿童牵动着社会各界的心。西部网、陕西头条联合陕西各地市的通讯员，深入各地市去了解孩子们的暑假生活，倾听他们的内心声音。为了让孩子们拥有难忘又开心的暑期生活，在陕西各地，当地的相关部门举办了各种夏令营等活动，邀请孩子们参与其中。

勉县：举行留守儿童夏令营活动

今年暑假，由勉县教体局和汉中市传统文化促进会等单位共同发起留守儿童夏令营活动。活动有26名义工参与，营员主要来自阜川镇和漆树坝镇，有大概三分之二是山区的留守儿童。

孩子们每天清晨六点多起床，习练正气拳。早餐后拜孔、静定、诵读《论语》，八点多开始上课活动。

夏令营活动丰富，有中国传统文化学习、素质拓展培训、舞蹈武术教学、科学实践、安全自护教育和亲情沟通传递等，还有观影、插花、茶道、河灯晚会……

经过短短两天的学习，孩子们开始变得彬彬有礼了，打饭的时候自觉排队，吃饭的时候也静默不语，还不浪费……

“我的同伴被蒙上双眼，我搀扶她照顾她，共同努力完成了活动内容。”在勉县阜川中学开办的中华传统文化夏令营活动中，参加完拓展游戏的初一学生王莹说着她的感受。

王莹年幼时父母离异，父亲常年在外做买卖，平时都是已经古稀之年的爷爷奶奶照看。往年的暑假，她除了在家写作业，帮家里干一些力所能及的活外，就是和同龄人玩儿。而今年的暑假不太一样，她和其他79名中小学生一起，度过了快乐的夏令营时光。

“本次夏令营虽然时间短暂，但内容丰富，学生们可以开拓视野，培养良好的生活习惯，还可以提升自护能力和成长素质。”阜川中学的校长夏力放弃了假期，负责活动的总协调和后勤。他说，山区的留守儿童没有父母的陪伴，也没有游乐场所，假期中只有看电视玩手机，这次夏令营活动让孩子们的假期更充实更有意义。（通讯员 张凌 赵彦军）