重要！西安市新一轮教育改革推进 66个“名校+”教育联合体现身

西安市教育局召开全市教育系统“名校+”工程行动计划推进会。
西部网讯（记者 彭芬） 经历了长达一年多教育局长的空缺，经历了电视问政21.89分的尴尬，今天（8月23日），西安市教育局召开全市教育系统“名校+”工程行动计划推进会，宣布西安市新一轮教育改革有了具体行动方案并加速推进。
66个“名校”与其他学校结对 破解“择校热”
所谓“名校+”，是将现有“名校”与其他学校结对子，组成“教育联合体”。
根据《行动计划》，“名校”的定义为，理念先进、管理科学、师资雄厚、质量一流的学校。与名校结对子的“+校”，则是指发展潜力、提升空间大的学校或新建学校。
按照办学性质，“名校+”有“公办+公办”“公办+民办”“民办+公办”“民办+民办”等4种方式；按结对范围，可在大学区内、跨大学区、跨区县行政区域结对实施“名校+”；按办学层次，中小幼分别对应。按照管理模式，有 “一长多校”、委托管理、兼并融合、结对提升等四种。
实施“名校+”的教育联合体，要求做到“六个统筹”，即统筹组建“名校+”，统筹改善办学条件，统筹配备管理团队，统筹配置教师队伍，统筹开展教育教学，统筹施行质量监测。
不断扩大优质教育资源供给，着力破解“择校热”“上好学难”问题，努力办好群众“家门口的好学校”，是这轮改革的最清晰的目标。
西安市教育局希望通过“名校+”的改革，培育更多“名校”，提升更多普通学校，缩小市域内城乡、区县和校际间办学差距，让全市基础教育优质均衡发展。
西部网、陕西头条记者从会上获悉，2018年，西安市就要新组建“名校+”教育联合体66个，其中“名校”66所，“+校”81所。66个教育联合体中，中学28个，小学33个，学前教育5个。
从管理到师资 今秋开学前完成“名校+”组建
在 “名校+”工程行动计划推进会现场，西安市教育局向西工大附中等50所“名校”和“+校”代表授牌。现场签署了《“名校+”结对提升协议》或《“名校+”委托管理协议》。新城区教育局、碑林区教育局、西安铁一中等作表态发言。
西安市教育局党委书记、局长姜建春在讲话里要求，各区县和开发区教育部门尽快制定推进“名校+”改革的详细“路线图”“任务书”和“时间表”，科学确定“名校+”的管理模式和结对方式。
姜建春要求抓住关键时间节点，在今年秋季开学前全面完成好“名校+”各项组建任务，确保“名校”与“＋校”之间管理团队、师资交流、教学备课安排到位。
按照《西安市“名校+”工程行动计划（2018—2021年）》确定的目标，到2021年，西安市共组建“名校+”教育联合体140个，其中2018年60个，2019年25个，2020年25个，2021年30个。
编辑： 秦怡
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