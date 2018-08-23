陕西广播电视台举办习近平关于新闻工作的重要论述系列专题培训

人民日报社原副总编辑、复旦大学新闻传播学院院长米博华做首场专题辅导讲座。

陕西广播电视台党委书记、台长王福豹做动员讲话。

陕西广播电视台中层以上干部及各部门业务骨干近700人参加了本次培训。

西部网讯（记者 彭芬 实习生 张倬） 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，今天（8月23日），陕西广播电视台在全台范围内举办的习近平关于新闻工作的重要论述系列专题培训正式开班。人民日报社原副总编辑、复旦大学新闻传播学院院长米博华做首场专题辅导讲座。

开班仪式上，陕西广播电视台党委书记、台长王福豹做动员讲话。他指出，习近平总书记关于新闻工作的重要论述是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，为新时代新闻舆论工作指明了前进方向，提供了根本遵循，是做好新时代新闻舆论工作的指南针。他希望全台上下认真学习习近平总书记关于新闻工作的重要论述的核心和要义，领会其精神实质和科学内涵，掌握其辩证思维和创新方法，用新思想、新理论武装头脑，学以致用，做无愧于时代、党和人民信赖的新闻工作者。

在题为《掌握精髓要义，推动实践探索——学习习近平关于新闻工作重要论述体会》的讲座中，米博华围绕习近平关于新闻工作的重要论述形成的历史渊源、时代背景、理论逻辑、创新精神等做了深入解读，阐明了其精髓要义。他还结合自己在人民日报社、复旦大学的工作经历，详细解读了习近平总书记提出的党的新闻舆论工作的48字方针，并与参训员工进行了互动交流。

陕西广播电视台中层以上干部及各部门业务骨干近700人参加了本次培训。

据悉，在今后的专题培训中，陕西广播电视台还将邀请全国及省内多位资深专家学者、业界前辈做辅导讲座，引导全台职工系统、深入学习习近平关于新闻工作的重要论述，推动新闻工作蓬勃发展，巩固壮大主流新闻舆论阵地。

编辑： 张娟