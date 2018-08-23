汉中两养殖场直排废水，负责人被行政拘留。
汉中两养殖场直排废水，负责人被行政拘留。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强） 存栏数百头生猪的大型养殖场，环保处理设施却闲置不用，粪便废水直排到旁边的沟渠里，直接威胁附近村子的地表水和地下水质。近日，汉中市汉台区公安和环保部门就查获了两家涉嫌非法排污的养殖场。
汉中市宝森农业科技开发公司位于秦岭南麓的浅山丘陵区，存栏种猪大约五百头左右。民警现场勘查时发现，大量猪粪堆放在猪舍周围，地面却没有硬化处理。距离养殖场200米处就是朱湾村一组二组的取水井。执法人员表示，养殖场的废渣废水可能会渗入地下，影响人畜饮水安全。
执法人员在现场勘查时发现，这家养殖场有一些污水处理设施，但不知什么原因一直没有正常使用，部分污水顺着荒地流向附近沟渠，最终去向不明。
除了宝森农业公司外，在汉台区武乡镇共力村的忠瑞林畜发展有限公司，同样也存在着污染物直排的情况，堆放污染物的地方也没有进行防渗漏处理。执法人员表示，养殖场的行为已经涉嫌违反我国《环境保护法》，除了责令立即采取措施外，并对两家养殖场负责人分别行政拘留五天和十天。
编辑： 张娟
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