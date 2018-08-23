扶风一村组干部侵吞集体资金14万 被判1年有期徒刑

西部网宝鸡讯 扶风县一村组干部在任村组组长期间，利用职务上的便利，侵吞集体资金14万被处有期徒刑一年。为进一步强化警示教育，近日，扶风县纪委监委通报了这起村组干部严重违法犯罪案件。
扶风县纪委通报，扶风县城关街道原峪村上西组罗新杰2014年7月至2017年8月任上西组组长。其1989年曾因犯抢劫罪被扶风县人民法院判处3年有期徒刑，1992年刑满释放。经查，2014年7月至2016年10月，罗新杰在任组长期间，利用职务上的便利，采取收入不入账、少入账、虚报支出等方式，侵吞村集体资金共计人民币143709元，数额较大，其行为构成职务侵占罪。
2018年5月6日，扶风县监委查办的首例留置案宣判，罗新杰因犯职务侵占罪，被扶风县法院判处有期徒刑一年。
扶风县纪委通报称，罗新杰身为村民小组组长，在经济利益的诱惑下，为民服务观念淡化、法纪意识淡薄，将村民小组集体财产非法占为己有，最终发展到违法犯罪的地步，影响了农村的稳定和发展，损害了党和政府在人民群众中的威信和形象。
通报指出，扶风全县各级党员、干部以及所有行使公权的公职人员等要以罗新杰案引以为戒，认真学习党纪法规，规范权力行使，不断改进作风，积极担当作为。全县各级党组织要切实担负起全面从严治党主体责任，进一步压紧压实管党治党政治责任，严厉整治发生在基层和群众身边的不正之风和腐败问题。
编辑： 呼乐乐
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