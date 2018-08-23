陕西“黑科技”产品亮相首届智博会 市民排队体验

23日上午，2018中国国际智能产业博览会在重庆开幕。

12家智能制造、大数据、人工智能企业组成陕西代表团参展，一大波展现大数据、智能化的“黑科技”产品获得重庆市民好评。

西部网讯（记者 鄢山宇）8月23日至25日，首届中国国际智能产业博览会（简称智博会）在重庆国际博览中心举行。来自我省的12家智能制造、大数据、人工智能企业组成陕西代表团参展，一大波展现大数据、智能化的“黑科技”产品获得市民好评。

500多家国内外知名企业参展

23日上午，由科技部、工信部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和重庆市人民政府共同主办的2018中国国际智能产业博览会在重庆开幕。据了解，本届智博会以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题。围绕全球大数据智能化领域新产品、新技术、新业态和新模式，设置了综合展区、大企业展区、创新展区、专题展区、智慧体验广场5个展区。

本届智博会参会嘉宾覆盖政、产、学、研、经等领域，谷歌、微软、英特尔、西门子、华为、阿里巴巴、腾讯、浪潮、紫光等500余家企业单位会在重庆国际博览中心亮相，13家国际友好城市参会，展馆的面积将达18.6万平方米。

陕西“黑科技”产品亮相获追捧

在本届智博会上，来自陕西的陕鼓动力、隆基绿能、云基华海、中星测控、萨默尔机器人等12家智能制造、大数据、人工智能企业也组团亮相，一大波展现大数据、智能化的“黑科技”产品一经亮相就受到了重庆市民的追捧。

下午2点，陕西展区体验“健康服务机器人”的展台前排起了长队。刚刚体验完的重庆市民王先生说，这个设备非常的好操作，只需要刷一下身份证，站在设备上三分钟，就可以测量到心率、血压、骨量等15个身体健康数据，对于了解自身身体情况非常方便。

“健康服务机器人目前在咸阳市的社区医院、卫生站以及社区服务中心都已经投入使用。不仅可以随时测量身体基本指标，还可以分析个人的健康数据，前往医院就医时医生也可以快速的了解身体基本指标。”陕西省大数据集团有限公司市场运营总监史奎告诉记者，该机器人由他们公司自主研发，并利用区块链与智能合约的技术特性，搭建“智链立交桥”，实现了健康数据共享信任体系。

据了解，2012年陕西率先发布了陕西大数据发展战略，提出了以行动纵向动态数据汇聚吸引横向数据融合，带动政府治理能力提升和产业发展的陕西大数据模式。

编辑： 呼乐乐