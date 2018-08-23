暴雨致多人被困山上 宝鸡消防连夜搜救成功营救48人

暴雨致多人被困，宝鸡消防紧急搜救。（宝鸡消防供图）

暴雨致多人被困，宝鸡消防紧急搜救。（宝鸡消防供图）

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）8月21日下午，宝鸡部分地区突降暴雨，暴雨造成凤翔县范家寨镇两个村子多人被困。凤翔县消防中队接到报警后，立即赶赴现场连夜展开搜救。经过17个小时的搜救，最终将被困的48人转移到安全地带。

记者从宝鸡市公安消防支队了解到，8月21日下午6点多，由于暴雨突袭，造成凤翔县范家寨镇临阵坡村14组一人被困，另有范家寨镇燕家庄村玉燕山庄多名游客及景区工作人员被困山上。

凤翔县消防中队接到报警后，立即赶往现场开展救援。消防官兵于19时15分到达临阵坡村后，发现村口被水淹没无法通行，换行另一条路进村，但由于河水暴涨仍然无法通行。19时52分，被困人员告知搜救队自己已脱离了危险。

消防官兵随即赶赴燕家庄村开展救援，由于通村桥梁被洪水冲垮，无法继续前行，消防官兵在与村干部联系后得知，山上有四名农场放牛人员被困，山上的玉燕山庄景区有多名工作人员及游客被困山庄内无法下山，村上还有一位老人外出放羊联系不上。

由于道路被阻，车辆无法上山，消防官兵与部分村民只能步行上山搜救排查。8月22日凌晨3点，由于天色太晚，加上持续下雨，水流湍急，道路情况完全看不清，无法进行搜救，经现场指挥部商议后决定于天亮后继续搜救。

8月22日8时33分，消防中队接到村民通知，失踪老人已于下游河床处被发现，但已无生命体征。四名农场放牛人员有一人已在早上自行下山回家，现山上还有三名农场人员及景区被困人员等待救援。

8月22日上午9时，凤翔县消防中队与县公安局民警携带救生衣、安全绳、空气呼吸器等救援装备步行上山搜救被困人员。途中得知，由于山上水势平缓，部分被困人员已在往山下行走，救援人员随即在危险道路中段以及安全地段留守部分人员成立营救点随时待命，其余搜救人员继续上山与被困人员汇合。

救援人员采取分批营救的办法，9时53分，第一批被困人员共计8人到达营救点。营救人员随即将救生衣穿于被困人员，并将安全绳依次绑于腰间，牵引第一批被困人员下山至安置点。11时13分，救援人员将第二批被困的40人安全护送至山下村委会安置点。此次救援共营救被困人员48名，其中包括6名游客，39名景区工作人员，3名农场放牛人员。

暴雨致多人被困，宝鸡消防紧急搜救。宝鸡消防供图

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编辑： 呼乐乐