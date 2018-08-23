黄河二碛AAA级景区挂牌 系吴堡首个国家级旅游景区

吴堡黄河二碛AAA景区揭牌。

吴堡黄河二碛AAA景区揭牌。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（8月23日）下午，吴堡县举办黄河二碛3A级景区揭牌仪式，这是吴堡县重点打造的首个国家级旅游景区，当地计划将景区打造成晋陕峡谷以及沿黄旅游经济带上重要的漂流游乐场所。

据了解，黄河二碛3A级景区位于沿黄公路旅游带上，占地面积50亩，2015年8月开工建设，目前完成投资8千万元，已建成黄河奇石馆、漂流文化广场、红龙塔、观景长廊、紫云亭、二碛险滩等主要景点及综合服务区等附属设施。

近年来，吴堡县把文化旅游产业作为推动县域经济转型升级的支柱产业来抓，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照“高端规划引领、精品项目带动、历史文化驻魂、服务产业支撑、全域有序推进”的发展思路，加快构建全域旅游格局，努力形成“旅游+”新业态，促进县域经济社会持续健康发展。

黄河二碛3A级景区主要围绕“祭华夏始祖、观二碛胜景、赏黄河奇石、品民俗文化、闯虎口险碛”等主题，开展系列旅游文化活动，着力将景区打造成晋陕峡谷以及沿黄旅游经济带上重要的漂流游乐场所、摄影写生基地、游客服务中心、华夏龙文化研究基地，示范带动全县旅游文化产业持续、健康发展，实现吴堡县域经济快速转型发展。

编辑： 张娟