陕西消除隧道隐患221处 提升道路交通安全成绩显著

京昆高速陕西段加装的防疲劳激光器。

西部网讯（记者 刘望）陕西省地处内陆腹地，南部为山高岭峻的秦巴山区，中部有横亘中国南北的大秦岭、北部是沟壑纵横的黄土高原，复杂的地理结构，使陕西成为中国西部的隧道大省。为保障隧道内高速路的行车安全，交通管理部门开展了隧道隐患整治。目前，已消除隧道隐患221处。

秦岭终南山公路隧道单日最高车流量达51703辆

陕西交通集团是陕西高速公路运营管理之一，所辖运营公路里程达2703公里，管辖隧道共计600余座。为了加强隧道管理，陕西交通集团还在各运营管理单位设立了隧道养护管理的专职部门——隧道养护科或隧道管理站，负责隧道土建、消防及机电系统的维护保养。同时，对世界级公路隧道——秦岭终南山公路隧道设置了隧道分公司进行管理。

随着三年来年均高达20%的车流量增幅，秦岭终南山公路隧道日均及节假日车流量分别达到了17000和33000余辆。其中，单日最高车流量记录更是在不到一年的时间里被两次刷新，达到了51703辆（隧道设计交通量为2025年25000辆）。

2017年，秦岭终南山公路隧道迎来了隧道日均相对交通量峰值55178辆（设计交通量：2025年为25000辆/昼夜），又完成了历时42天的国家高速公路网G5京昆高速陕西境内西汉高速货车分流保畅任务。期间，隧道日均安检货车辆由1600余辆骤增至3600余辆，较同期增长125%），隧道运营安全平稳。

加大隐患排查与整改 率先完善硬件设施

2017年8月，京昆高速西汉段发生一起事故，一辆大巴车撞向隧道口造成36人死亡，13人受伤。该事故主要由于驾驶员疲劳驾驶引起，为了减少隧道桥梁引发的不安全事故，交通运输部门也立即开展了公路隧道口的安全隐患排查整治工作。

交管部门先后加大了隧道清洗力度，对隧道壁以及检修道附着式轮廓标，经常进行擦拭，提高隧道内反光效果，增强司机可视视距，确保行车安全；及时清理各种抛洒物，防止司机误判。在隧道口增设了足够的“禁止超车、减速慢行”等各类安全限速标牌及视线增强导向标。

交管部门在隧道检修道外立面和隧道壁下沿分别设置安装了LED诱导灯；按照要求在所辖高速公路下坡路段的隧道入口前和超过1000米或有弯道的隧道内设置减速震荡标线。在事故多发的隧道内对路面进行拉毛处理，提高路面防滑性能，同时增设爆闪装置，提醒过往车辆降低行车速度，提醒司乘注意行车安全。

已完成隧道隐患整改221处

按照新规范要求，交管部门对隧道安全设施进行专项排查治理，增设完善相关安全设施。交管部门还在秦岭终南山隧道成立隧道守卫大队，全天候守卫秦岭终南山公路隧道南北洞口，对隧道1年进行1次检查，实时、准确地掌握隧道技术状况。

记者了解到，交通部门已于5月份基本完成高速公路隧道口的整治，普通干线公路已确定整治方案。8月10日，记者从陕西省道路交通安全研讨会上了解到，陕西共排查出公路隧道安全隐患437处，已完成隧道隐患整改221处，整改率50.6％，事故多发点段已完成整改260处，整改率达76.2%。

编辑： 刘望