2017陕西收费公路统计公报发布 全年减免通行费39.5亿

西部网讯（记者 刘望）今天（8月23日），陕西省交通运输厅发布《2017年陕西省收费公路统计公报》，截至2017年底，陕西省收费公路里程6359.7公里，较2016年底增加208.7公里，陕西省收费公路收费209.2亿元，减免车辆通行费39.5亿元。
减免车辆通行费39.5亿元
截止2017年底，陕西省收费公路由8家政府还贷收费管理单位和12家经营性收费公路企业经营管理。政府还贷收费公路、高速公路共324个收费站；政府还贷一级公路共11个收费站。经营性收费高速公路共25个收费站；一级公路共6个收费站；二级公路共7个收费站。
截至2017年底，陕西省收费公路里程6359.7公里，较2016年底增加208.7公里，占公路总里程174395.0公里的3.6%。其中，高速公路5323.2公里，一级公路888.4公里，二级公路131.7公里，独立桥梁隧道16.4公里。
截至2017年底，陕西省收费公路累计建设投资总额为4129.0亿元，较2016年底增加162.2亿元，增长4.1%。其中，财政性资本金投入为684.0亿元，非财政性资本金投入124.7亿元，举借银行贷款本金3219.4亿元，举借其他债务本金101.0亿元。
2017年度，陕西省收费公路通行费收入为209.2亿元，支出总额为338.0亿元，其中，偿还本金95.7亿元，偿还利息154.1亿元。2017年度，陕西省收费公路共减免车辆通行费39.5亿元。其中，鲜活农产品运输车辆减免13.7亿元，重大节假日小型客车免费通行减免8.0亿元，其他政策性减免17.8亿元。
2017年公路收费里程为何增加了？
与2016年相比，2017年陕西省收费公路总里程增加了208.7公里，主要是因为2017年国家高速公路G85线陕西境坪坎至汉中段、国道312商州至丹凤公路改扩建工程、国道108零口至马召一级公路的开通。
与2016年相比，陕西省收费公路债务余额由3222.1亿元增加到3322.8亿元，净增100.8亿元，增长3.1%，主要是因为2017年新通车公路增加了债务。
近年来，新建高速公路大多穿越山岭重丘区，加上材料、人工以及征地拆迁等成本费用上涨，导致建设成本逐步攀升。这些项目中，有的因与比邻省区建设步伐不同步而形成断头路；有的因沿线产业尚处于培育期，尚未形成通道交通量。项目陆续建成通车运营后，通行费收入增长缓慢，远不能满足支付利息及正常运营需要。
编辑： 刘望
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