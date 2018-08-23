电影《一把挂面》在吴堡举办“特色土味”首映式

8月22日下午，榆林本土电影《一把挂面》在吴堡举办了首映式。

8月22日下午，榆林本土电影《一把挂面》在吴堡举办了首映式。

西部网榆林讯（记者 李明）8月22日下午，榆林本土电影《一把挂面》在吴堡举办了首映式。该影片取材于吴堡手工空心挂面，窑洞、唢呐、陕北说书、婚嫁习俗、美食、民歌等本土元素在影片中随处可见。

首映式在电影的主要拍摄地吴堡县张家山镇高家塄村举行。小院内，窑洞前，石磨旁，这场“特色土味”的首映仪式吸引不不少陕北老乡的注意。影片制作方也笑称，这是一场非常少见却又接地气的首映仪式。

电影《一把挂面》从2016年9月开拍，2017年底完成制作。今年4月，取得了“公映许可证”。首映过后将在国内陆续上映，同时将在周边进行巡映。

据影片制作方介绍，该片今年获得第15届世界民族电影节提名奖和第六届温哥华国际华语电影节“红枫叶多元文化奖”。

当天晚上，《一把挂面》在高家塄村村委会广场上公开放映，当地不少村民也有在电影里“露面”。

手工空心挂面是当地的特色之一，因《舌尖上的中国》栏目关注而声名鹊起。目前，吴堡张家山镇挂面专业生产户有500多户，产值4000多万元。

编辑： 张娟