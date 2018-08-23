8月23日上午，纪念毛主席东渡黄河70周年研讨会在吴堡召开。

西部网榆林讯（记者 李明）今天（8月23日）上午，纪念毛主席东渡黄河70周年研讨会在吴堡召开。会议以“传承·挖掘·利用·红色文化”为主题，旨在传承红色文化，弘扬革命精神，发展红色旅游，助推吴堡经济发展，助力吴堡脱贫攻坚。

吴堡县县委书记王华在致辞中说，吴堡是一块底蕴厚重的革命热土，早在1926年，这里就建起了地下党组织，随后又组织起红军游击武装，建立了苏维埃政权，成为陕甘宁革命边区的重要组成部分。1948年3月，在吴堡县委的密切配合与吴堡人民的倾力支持下，毛泽东、周恩来、任弼时等老一辈革命家率领中共中央机关和解放军总部，从川口村东渡黄河，告别生活战斗了十三个春秋的陕北根据地，前往西柏坡，领导中国革命走向全面胜利。

“东渡黄河，标志着党中央战略大转移的圆满完成，同时也将胸怀大局、勇于担当、坚韧不拔、大义勇为的转战陕北精神根植在了吴堡这片土地。”王华说。

会上，与会人员共同观看了纪录片《东渡》。专家学者们通过专题发言及自由讨论对党中央、毛泽东转战陕北胜利东渡黄河的历史意义和现实启示。大家还针对吴堡东渡红色文化资源与黄河漂流公开赛品牌建设、吴堡东渡黄河红色资源的保护、开发与利用研究、吴堡东渡红色文化景区规划建设研究、吴堡东渡黄河红色景区建设与乡村振兴脱贫致富研究等方面进行研讨交流。

编辑： 张娟