宝鸡市优化企业开办程序 180项服务事项“网上办”

宝鸡市“优化提升营商环境专题”新闻发布会。

西部网讯（记者 朱童戈） 今天（8月23日）上午，记者从“宝鸡市优化提升营商环境专题”新闻发布会上了解到，宝鸡市上半年新登记各类市场主体21018户，同比增长27.85%，其中新登记企业4665户，比去年同期增长了33.8%。针对企业和群众办事环节多、手续多、耗时费力等问题，宝鸡政府优化审批流程，大幅提升审批效率。微信办照、口述办照等新的电子化登记方式最快15分钟即可完成企业开办程序。

建设线上“一网通办” 现场“最多跑一次”

记者从发布会上了解到，针对政府政务服务，宝鸡政务服务网正在加快脚步，建设了线上“一网通办”，目前已梳理第一批180项“网上办”服务事项清单。“互联网+政务服务”数据共享平台一期12个部门已完成数据汇总，正统筹建设全市人口信息、法人信息和电子证照三大共享数据库。教育、身份证明等85项政务服务“一网通办”群众办事堵点正在限时解决。

目前宝鸡市全市25个税务厅全面实现了纳税人“一厅通办”。不动产登记大厅在全省率先实现“一窗受理”新模式，不动产登记、交易、缴税实现“一厅式”“一条龙”“一窗受理”服务。同时开展了“减证便民”专项行动，连续公布两批共计653项市级“最多跑一次”服务事项。

针对企业和群众办事环节多、手续多、耗时费力等问题，宝鸡政府积极优化审批流程，大幅提升审批效率。微信办照、口述办照等新的电子化登记方式最快15分钟即可完成企业开办程序。纳税人平均等待时间压缩至3分15秒，单户办税时间提速60%。

推进减税降费 解决企业融资难问题

宝鸡市政府副秘书长、营商办主任王炳绪在发布会上介绍说，宝鸡市政府对事业单位、行业协会商会收费进行了全面清理整顿，推行行政收费清单制度，涉企收费实行清单化动态管理，确保做到“阳光收费”。同时出台了《关于支持实体经济发展若干财政税措施的意见》，取消了水资源费、污水处理费、城市公共事业附加费等。

在企业融资方面，宝鸡市开展了“金融服务活动月”活动，引导银行降低贷款成本，全市银行机构加权平均利率由5.6%降到5.17%，为全省最低。上半年，宝鸡市金融机构人民币贷款余额1537.34亿元，同比增长15.7%，分别比全国、全省高3个、3.6个百分点，小微企业贷款余额567.33亿元，比年初增加47.63亿元。

下一步，宝鸡市将按照省上要求，主动对标国际最高标准、最好水平，加快落实优化提升营商环境十大行动方案和一窗受理集成服务，努力打造国际化、法治化、便利化的营商环境。

编辑： 张娟