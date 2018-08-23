继“新零售”后 马云在智博会上又提个新词“新制造”

首届智博会今日在重庆开幕。在上午举行的大数据智能化高峰会上，阿里巴巴集团董事会主席马云发表演讲。

西部网讯（记者 鄢山宇）今日（8月23日），中国国际智能产业博览会（简称智博会）在重庆国际博览中心开幕。在上午举行的大数据智能化高峰会上，阿里巴巴公司创始人、董事局主席马云表示，“未来不是我们这些互联网公司的天下，而是用好互联网公司、用好智能技术公司的天下。新零售在重新定义零售，新制造必将重新定义新的制造。”

“新零售之后，新制造是关键”

“今天活得不错的传统行业，都是把传统制造业和互联网做了结合。但企业不能安于现状，必须思考制造业的未来怎么做。”马云表示，新零售以后最重要的是新制造。

什么是“新制造”？马云认为，新制造是制造业和服务业的完美结合，是实体经济和虚拟经济的完美结合。“中国制造业必须真正走向智能化，我们必须要从B2C走向C2B，实体经济和互联网以后谁也离不开谁，未来90%的零售额将在互联网上，90%的制造业会在互联网上。”

“未来的制造业不提供就业。” 马云认为，制造业在未来不会成为就业的主要发动机，人工智能也好、机器人也好，确实会取代大量就业。“机器人会取代流水线上的很多工作，但是服务业会产生新的大量的岗位，因为制造业需要人来设计、需要体验、需要创新，所以未来制造业的引擎不是制造业，未来制造业的引擎是现代服务业。”

在马云看来，发展新制造应具备三项核心技术：智能制造、IT、区块链。“数据是新制造的关键要素，用好数据是智能技术的能力，是走向智能化不可逾越的关口。IOT和区块链技术正在推进互联网本身发生巨大的变化，今天的IOT不是真正意义上的IOT，我认为是很多卖硬件或者卖软件的人找个理由卖得更好而已。”

“人机大战本身就是个笑话”

谈到人工智能时，马云说，机器有智能，动物有本能，人类有智慧。机器可以更聪明、更强壮，但是永远不会比人更有智慧，没有价值观和梦想，不可能像人一样有爱心，“我相信机器会变得比人聪明，但人比机器更智慧，人类拥有的智慧是机器永远无法获得的，聪明是我们知道自己要什么，而智慧是知道自己不要什么。”

“人和AI下围棋会输，正如人跑不过汽车，人机大战本身就是个笑话。人类一定要有足够的自信，即使技术是一个必要的要素，但不是一个唯一的要素，更不是全部的条件，我们不是为了技术而技术，我们要解决社会问题、解决未来问题，而去追求技术。”马云说，机器人会消灭大量就业，但也会创造未来更多、更新的就业。“我们做不到我们的孩子们能做到，今天做不到未来能做到，要相信人类的智慧，我们一定能够做到未来。”

编辑： 张娟