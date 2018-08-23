大树因暴雨横卧人行道上十多天 长安城管进行清理

网友反映，长安郭杜北街人行道上一棵大树倒了十多天。

8月22日，长安区城管部门进行了清理作业。

西部网讯（记者 周到 实习生 丛雪婷 刘元义） “长安区郭杜北街人行道上，有一棵大树倾倒在路边已经半月有余。”近日，有网友向西部网民生热线栏目反映称，在郭杜北街延长加油站北侧，一棵倒下的大树把人行道堵的严严实实，路人经过只能绕道机动车主干道上通行，“大树已经倒了十多天，一直没有见相关部门来处理。”

民生热线：长安区郭杜北街大树横在人行道上 请相关部门处理

大树横卧人行道上十多天 居民通行不便

根据网友的描述，8月22日下午，西部网记者赶到了郭杜北街延长加油站附近。在加油站北侧记者看到，一棵大树横倒在人行道上，树枝树干已经将人行道完全拦截。倾倒的树木十分高大，横倒的树枝和旁边的路灯差不多高，有部分干枯的枝干已经延伸到了马路上。

附近一家商店的老板告诉记者，这棵大树是在十几天前的一场暴雨中倒下的，但是一直没有看见相关部门来处理。“周围有小区和学校，过路行人还是比较多的。本来大家直走就可以了，现在人行道被隔断，还要绕到马路上去，不仅不方便，还很危险。”

“大树倒下的方向正对着斑马线，行人想要通过斑马线过马路就只能绕开树走，特别麻烦。”一位在现场围观的居民说道。

在记者采访过程中，长安区城管局绿化科的施工队赶到现场开始对倾倒的大树进行处理。

长安区城管局绿化科：已清理完毕

原来，在网友发布留言后，长安区城管局工作人员第一时间赶到现场进行查看。

“我们从附近居民处了解到，这颗大树所在的土地为居民自用地，且与土地相连的院子常年紧闭，主人长期在国外，只有一个门卫偶尔进出。”由于无法联系到院子的主人，城管局工作人员只好在院外蹲守，等待门卫出入。

下午1点左右，工作人员等到门卫，向其说明情况之后，希望院子主人可以出资雇人清理倾倒树木。但对方表示，倾倒大树并非归他所有，拒绝清理树木。

“因为是私人用地，这其实并不属于我们的管辖范围。”绿化科一名施工人员解释，看到网友留言反映情况，为了不影响附近居民的出行，他们先进行处理。

施工人员告诉记者，倾倒大树高约8米，树干最大直径长40厘米左右，树杈横生，树叶茂密，清理十分困难。记者观察到，施工人员先用切割机把繁杂枝干清理掉，只保留较粗的主干。随后，再次用切割机将主干切割成多个小节，用绳索捆绑固定，最后借助起重机将捆绑好的主干移动到小货车上，重复多次。

截止22日晚上7点，倾倒的大树已被清理完毕，人行道也恢复了畅通。

编辑： 沈晓芳