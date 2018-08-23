大黄狗“发飙”两天咬伤4人 旬阳警方将其当场击毙

大黄狗在篮球场袭击小强。
西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 段伟秩）一想起8月19日打篮球时被恶狗扑倒咬伤的事，旬阳县的小强（化名）到现在仍后怕不易。根据现场监控显示：这只黄色大狗在贴近小强后将其扑倒咬伤。
经群众及伤者确认，8月18日和19日这条大黄狗已连续咬伤4人，最终，经民警全城搜索抓获后将其击毙，最大限度的避免了伤人事件持续发生。
市民：大黄狗“发飙”咬伤人
8月18日傍晚，家住旬阳老城解放路的曹女士报警称，有条大黄狗将她家中的犬只咬伤，还咬伤了一名干活的工人。
接警后，旬阳县公安局城关派出所介入调查。办案民警郑高立介绍，经排查，狗主人是老城街道一商户老板。8月18日，狗主人在接受警方询问时称，伤人大黄狗是条母狗，有犬证，系产崽后性情暴躁离家出走，不知所踪。
8月19日7点26分，民警又接到报警称，县城丽都小区篮球场内的小强在打篮球时被狗咬伤，通过调取现场监控发现，咬伤男孩的狗正是8月18日咬人的大黄狗。
此后，有群众报警称，在祝尔慷广场及四海逸家小区又有2人被咬伤。
警方：全城搜捕 恶狗被击毙
8月18日、8月19日连续两天的犬只咬伤人事件引发群众担忧，为避免伤人事件再次发生，旬阳县公安局派出民警全城搜捕。
在初步锁定涉案大黄狗藏身之处后，旬阳县公安局城关派出所联合县公安局应急处突大队、城北派出所民警赶赴现场，经搜索发现伤人的大黄狗正在四海逸家小区一处院子里，后经狗主人配合，终将伤人大黄狗击毙。
旬阳县医院急诊科副主任张治沛介绍，这4名患者受伤后分别来到医院就诊，其中有一名患者臀部受伤较重，有全皮层破裂出血。医生分别给这四名患者处理伤口后打了狂犬病疫苗，有的还打了狂犬病免疫球蛋白。目前，相关救治和赔偿事宜正在开展中。
“如果能够在圈养时拴上绳索，那么这条大黄狗就不会连伤4人被击毙，主人也不会因狗伤人而赔偿。”市民称，幸好这条犬只有犬证，否则被咬伤的人除自认倒霉外还得额外支付高额费用，“呼吁警方应督促养犬人办理犬证。”
编辑： 高政超
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