小狗未拴绳横穿马路时丧命 监控还原现场化解纠纷

西部网安康讯（记者 毛明博）8月19日20时许，安康汉滨区牛蹄镇的徐某驾驶一辆小货车途经紫阳县双安街道时，有只狗突然横穿马路，因紧急刹车躲闪不及导致小狗丧命。得知爱犬被碾死的事后，狗主人王女士与徐某因理赔发生纠纷。面对不依不饶的王女士，徐某不得已选择报警。

紫阳县公安局民警到现场处警，对双方做了安抚和劝解。为还原事实真相，民警调取案发时监控让双方观看。

监控显示：王女士遛宠物狗未系狗绳，泰迪狗独自到路边小便快速返回时被车碾死。王女士看到监控后对其没有对宠物狗尽到管束义务有了明确认知，徐某也存在车速较快问题，未尽到安全驾驶义务。

经民警多次宣传引导，现场气氛得到缓和，双方也明白了各自应承担的责任，主动要求现场调解处理，达成协议。一起宠物狗交通事故最终在监控的帮助下得到了及时化解。

民警提醒：携犬出户应系绳，牵领避让遵交规，合理管束是上策。

编辑： 高政超