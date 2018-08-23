租用gofun共享汽车正常归还 用户却被索要停运损失费

费用截图。

西部网讯（记者 彭芬 实习生 丛雪婷） “使用共享汽车，取车、用车、还车都没有问题，结果一个月后，莫名其妙让我交500元停运损失费，让我感到十分无语。”近日，西安市民涂先生向西部网民生热线栏目反映称，自己在正常租用gofun共享汽车一个月后，却被告知需要缴纳一笔“停运损失费”。

民生热线：gofun共享汽车无故让我交500停运损失费！

用车后一个月 无故多出一笔停运费

涂先生告诉记者，这次也是他第一次使用gofun共享汽车。7月10日，按照APP上的要求，涂先生拍照取车，检查车辆无损坏后将车开往目的地，“最后也是拍照还车，过程中没有出现任何问题。”

还车后过了两天，gofun出行APP推送给涂先生一条违章信息，他马上与客服取得联系。“客服让我向当地工作人员了解情况，我连续打了三天电话，每天打好几个，一直没人接，之后也没联系上就放弃了。”涂先生称，当时因违反警告标线，产生了100元的违章费用，“我承认这是我的责任，也已经及时缴纳了费用。”

让涂先生没想到的是，8月19日，他又收到了gofun的短信，让其缴纳500元的停运损失费。涂先生立马给gofun客服打电话，说明了情况并询问为何需要交这笔费用。“客服回复说，他们也不太清楚，但会加急上报，让我等待当地工作人员联系核实。”

“我真的不知道这笔费用是出自哪里，要是我的问题我会承担责任，但用车、还车都没有问题，为什么需要我承担这笔费用？” 涂先生说，他联系客服已经三四天了，但至今未能得到答复。

Gofun称已加急上报 尚无结论

正常还车并缴纳了违章费用，为什么一个月后还会产生一笔停运损失费？8月22日上午，记者拨打了gofun客服的电话了解情况。客服人员表示，涂先生的事情需要请示领导，由领导解答疑问。5分钟过后，客服人员告诉记者，领导正在开会，她会记录这个情况上报，让记者等待回复。

记者提出，能否查询到刘先生的订单，查看500元停运损失费用产生的原因。客服人员表示，涂先生后台上传的照片并无问题，她会联系当地工作人员去核实，有结果后回电。至于回复时间，客服称工作人员均有工作安排，不能给出明确时间，“我们已经加急上报，会尽快通知工作人员去处理。”

截止8月23日记者发稿时，gofun方面依然没能给出回应。

律师：无原因的“停运损失费”并不合理

对此，陕西洪振律师事务所律师马晨认为，公司与租车者有合同约定，如果发生纠纷，就应严格按照合同约定中关于损害赔偿责任进行赔偿。

如果客户方造成了租赁车辆的损坏，应对车辆所有方承担赔偿责任。“比如说我开着共享汽车撞车了，汽车需要维修，维修期间，这个车肯定是不能再继续使用的，这个就属于停运，造成了停运损失，应该缴纳停运损失费。但如果公司没有明确证据表示客户方的行为造成了共享汽车的损坏导致停运，车辆所有方所要求的停运损失费就是不合理的。”

马晨表示，此事需要等原因落实后才能确定责任方。“如果确实是因为客户方的原因造成的停运，那就按照合同约定支付停运损失；如果不是客户方的原因，合同也没有相关约定，那就无需支付损失。”

编辑： 沈晓芳