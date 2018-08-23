教师举报陕西一职业学校拖欠工资 目前已发放到位

8月22日，12条网友留言有回复。
西部网讯 陕西电子科技职业学院拖欠职工工资、雁塔区巴厘公馆高温天气不卖电、宁强县代家坝镇频繁停水停电……8月22日，陕西省教育厅、雁塔区网络发言人、宁强县人民政府办公室等9个相关党政部门回复了12条西部网网友留言。
陕西电子科技职业学院拖欠工资社保
已经全额发放
2018年7月26日，网友“无名人”反映称，陕西电子科技职业学院拖欠老师工资，六月的工资拖到七月底还没有发。社保也不按时交，已经连续两个月医保金额没有变化了。
陕西省教育厅回复：目前该院教师6月份工资已发放，社保已按社保部门相关规定缴纳。该院规定每月15日发放上月工资，因6月份工资的发放日期正值暑假，故发放时间有所推后，今后遇到此类情况，该院将提前给职工做好解释工作。
雁塔区巴厘公馆物业高温天气不卖电
售电系统损坏已修复
2018年8月6日，网友“巴厘”反映称，雁塔区丁白路81号巴厘公馆大夏天不卖电给业主。之前一次只卖200的电，现在彻底不卖了，非说系统坏了修不好。且小区任由任何人进出，没有监控及门禁。
雁塔区网络发言人回复：目前该小区的售电系统已修复，业主可以正常买电。经沟通，物业表示今后出现类似情况一定尽力提高业主知晓率，做好解释工作。小区将加强安全管理工作，随时注意做好大门关闭和外来人员的登记审查工作，确保小区住户的安全，努力为广大业主营造安全和谐的生活环境。
宁强县代家坝镇经常停水停电
目前已经恢复
2018年8月6日，网友“老实人的生活”反映称，宁强县的代家坝镇自从线路改造、新建自来水工程启用以来，总是频繁停电停水，还没有任何通知，严重影响到村民的生活起居。希望政府关注处理，早日帮我们解决用水用电问题。
宁强县人民政府办公室回复：为解决这一问题，代家坝镇自来水管理部门在停电前将蓄水池储满，保障群众基本生活用水，同时督促电力施工单位加快施工进度，尽快恢复正常供电。预计8月23日电力改造施工结束，集镇供电、供水即可恢复正常。（编辑 周到 贾依菲）
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编辑： 沈晓芳
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