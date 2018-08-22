确保学生“应贷尽贷” 安康2018生源地信用助学贷款延至9月底

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（8月22日），记者从安康市教育局了解到，安康市2018年生源地信用助学贷款受理时间延长至9月30日。

安康市教育局相关人员称，延期是按照省教育厅学生资助管理中心和国家开发银行陕西分行统一安排部署的，其目的是为进一步发挥生源地信用助学贷款助力教育扶贫作用。

记者从安康市教育局了解到，为确保2018年生源地信用助学贷款做到“应贷尽贷”，不让一名学生因贫失学。安康市教育局通过多种渠道向社会告知，今年生源地信用助学贷款受理时间统一延长至2018年9月30日，在校生、新生均可在受理时间内申请办理贷款。要求各县区及时发布延长受理时间的通知，确保学生和家长知晓。

此外，为确保延长时间内生源地信用助学贷款受理工作平稳有序开展，安康市教育局还要求各县区教育局配备充足的工作人员，开放了足够的办理窗口，进一步提高受理效率。

安康市教育局还要求，对在延长期内，拒绝为符合申贷条件的学生办理贷款、造成学生投诉造成不良影响的县级资助中心，安康市教育局将予以通报批评。

编辑： 钟莹