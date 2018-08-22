4人在紫阳县冒充扶贫人员作案7起 已被刑事拘留

嫌疑人弃车逃窜，民警勘验现场。

嫌疑人被抓获

西部网安康讯（记者 毛明博）当前脱贫攻坚工作进入关键时期，有不法分子却在紫阳县冒充扶贫干部以旧房改造为名，先后在双桥等偏远乡镇作案，多名群众被骗走1万元余元血汗钱。8月16日，接群众报警后，紫阳县公安局与汉滨、恒口、岚皋等县区公安局密切协作，多警种联动一举将4名疑犯抓获，目前，涉案人员已被刑事拘留。

报警：陌生男子冒充国土局干部行骗

8月16日10时37分，紫阳县公安局双桥派出所接群众报警称：有2名陌生男子自称国土局干部，以旧房改造为名骗走了双桥镇解放村五保户闵某5600元，这两人不知所踪请求处警。

接警后，紫阳县双桥派出所民警根据受害人陈述，走访群众并调取沿途视频监控，发现4名嫌疑人。群众反映，这4人操外地口音，作案后分乘三辆摩托车分别向洞河、洄水方向逃离。民警在追踪的同时还通过警务平台向全县公安所队发出协查请求。

现场：遇盘查3名疑犯冲卡逃窜被制服

案件引起紫阳县委高度重视，紫阳县政法委书记、县公安局党委书记郭子平指示：要及早将嫌疑人缉拿归案。接指令后，城关、洞河、蒿坪、洄水、高桥、权河、界岭等7个派出所及交警中队等在交通要道、隘口设卡盘查；双桥派出所和刑警大队按照反映情况细致侦查并调集警犬追缉。

办案民警介绍，经调取海量视频监控和综合分析研判比对后，警方最终确定安徽省涡阳籍夏某甲、夏某乙、李某、魏某有重大作案嫌疑，同时还对多起同类案件予以窜并。

8月16日13时许，嫌疑人夏某甲、夏某乙经过蒿坪卡口时，被民警拦截抓获，但嫌疑人李某冲卡逃脱。专案组遂向毗邻的汉滨、恒口警方发协查请求。当日15时许，嫌疑人李某在恒紫路5公里处被抓获。17时许，嫌疑人魏某弃车逃跑后被技术中队和洞河派出所民警也合力抓获。

进展：4疑犯被刑拘民警获嘉奖

紫阳县公安局办案民警称，经查，8月13日至8月16日，夏某甲等4人冒充扶贫工作人员，以旧房改造获取补助为名，在双桥镇等地作案7起，累计诈骗闵某等人11000余元。目前，4名嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在深挖中。

“群众利益无小事”。8月20日，为表彰先进、激励斗志，紫阳县公安局以今年首批战时嘉奖令的形式对多名办案民警予以表彰和奖励。

编辑： 钟莹