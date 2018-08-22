岚皋水利部门悬赏2万寻毒鱼者 安康没收非法渔获物385公斤

安康渔政执法人员现场查获非法捕捞的鱼苗
岚皋县水利局悬赏2万元找寻毒鱼者
西部网安康讯 （记者 毛明博）“8起违法捕捞重大案件被查获、13名违法当事人被查处、7人被移交公安机关处理、开展清网专项行动3次，收缴抬网及其它违规网具225副，没收非法渔获物850余公斤……”这是8月份安康县区渔政执法在坚持日常属地管理与联合执法与专项行动交出的成绩单。
7月底以来，结合秦岭整治专项活动，安康市渔政部门全面推进渔政执法工作，连续开展集中整治，有效震慑了非法捕捞犯罪分子的嚣张气焰，广大群众爱鱼护渔、参与生态文明建设的良好氛围正在逐步形成。
记者今天（8月22日）了解到，针对瀛湖库区非法抬网捕鱼猖獗的情况，8月16日3时—14时，安康市渔业局还组织瀛湖渔业局、岚皋县水利局，开展了非法抬网整治清理专项行动。在现场清理收缴抬网设备5套，没收非法渔获物385公斤，1名销售非法渔获物人员被处罚2千元。但有群众反映，汉江安康城区段有人仍在凌晨偷捕鱼。
此外，8月14日，岚皋县堰门镇进步村八一沟发生一起毒鱼案，严重破坏河湖生态环境，社会影响极为恶劣。安康市渔业局相关人员介绍，为加快案件侦办，岚皋县水利部门还公开向社会悬赏2万元，找寻对案件破获提供重要线索的第一举报人，以期寻找到毒鱼者。
岚皋县水利局举报电话：（0915）2522107 ***********
编辑： 钟莹
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-24
娱乐著名主持人周涛转型登上话剧舞台，作为女主角和国家话剧院优秀演员孙强联袂出演了《情书》。08-24
娱乐周杰伦方文山齐聚北京，共同出席“2018爱尚传媒最强伙伴战略发布会”。08-24
娱乐刚播出的《如懿传》，演员配置也很强大，周迅、霍建华饰演如懿和乾隆皇帝，董洁饰演皇后，张钧甯、辛芷蕾、童谣等出演妃子。08-24
娱乐尤其是当荧幕上充斥着每一帧都精致如画的视觉系纪录片时，我们更想看看，真实的生活究竟有多糙？08-23
娱乐全民悦读朗读大会暨2018青少年朗读课文大会半决选及总决选于8月19-21日在北京举行。08-23
娱乐“经典琴歌蔡琴2018巡回演唱会”将于9月15日在广州体育馆举行，这也是蔡琴时隔三年再回广州舞台。08-23
娱乐现场，赵丽颖感动落泪，数次感谢影迷的一路支持并深情告白，希望能与他们一起“努力做最好的自己”。08-23
娱乐曾少人问津的延禧宫已成故宫热门景点 专家称要将影视剧与历史区别看待 近日，宫斗戏《延禧攻略》《如懿传》接连热播，吸引不少关注。”08-22
娱乐曾经离开荧屏九年的陈坤，今年接连带着两部作品回归，上一部《脱身》结束没多久，下一部《天盛长歌》就接档开播了。08-22
娱乐8月20日，在美国洛杉矶好莱坞，珍妮弗·嘉纳（左）与美国演员朱迪·格里尔出席添星仪式。08-22
娱乐众所周知baby鲜少在公众面前展露舞蹈，此次挑战自我来到这个号称“魔鬼训练营”的舞蹈节目，可谓勇气十足。08-22