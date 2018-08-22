岚皋水利部门悬赏2万寻毒鱼者 安康没收非法渔获物385公斤

安康渔政执法人员现场查获非法捕捞的鱼苗

岚皋县水利局悬赏2万元找寻毒鱼者

西部网安康讯 （记者 毛明博）“8起违法捕捞重大案件被查获、13名违法当事人被查处、7人被移交公安机关处理、开展清网专项行动3次，收缴抬网及其它违规网具225副，没收非法渔获物850余公斤……”这是8月份安康县区渔政执法在坚持日常属地管理与联合执法与专项行动交出的成绩单。

7月底以来，结合秦岭整治专项活动，安康市渔政部门全面推进渔政执法工作，连续开展集中整治，有效震慑了非法捕捞犯罪分子的嚣张气焰，广大群众爱鱼护渔、参与生态文明建设的良好氛围正在逐步形成。

记者今天（8月22日）了解到，针对瀛湖库区非法抬网捕鱼猖獗的情况，8月16日3时—14时，安康市渔业局还组织瀛湖渔业局、岚皋县水利局，开展了非法抬网整治清理专项行动。在现场清理收缴抬网设备5套，没收非法渔获物385公斤，1名销售非法渔获物人员被处罚2千元。但有群众反映，汉江安康城区段有人仍在凌晨偷捕鱼。

此外，8月14日，岚皋县堰门镇进步村八一沟发生一起毒鱼案，严重破坏河湖生态环境，社会影响极为恶劣。安康市渔业局相关人员介绍，为加快案件侦办，岚皋县水利部门还公开向社会悬赏2万元，找寻对案件破获提供重要线索的第一举报人，以期寻找到毒鱼者。

岚皋县水利局举报电话：（0915）2522107 ***********

编辑： 钟莹