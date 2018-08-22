汉中城固痴呆老人失踪五天 民警稻田里找回

民警和热心群众一起把老人扶着坐在路边

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强）8月18日，汉中城固县文川派出所接到群众报警，一名77岁老人从城固县老庄镇走失，这两天天气闷热，家属担心老人发生意外。

接到群众报警后，文川派出所立即组织警力查找老人下落，并发出警情通报，但一直没有消息。直到今天中午，有群众在文川镇毛家岭村十五组一处稻田旁发现一名老人，有些神志不清，和警情通报上描述的情况比较类似。民警接警后立即赶到毛家岭村，和热心群众一起把老人扶着坐在路边。民警看到，不远的拐角处一堆柴草，像是老人晚上睡觉使用过的。随后，老人的儿媳谢某赶到文川派出所，证实老人就是失踪五天的黎某。

据谢某介绍，黎某生于1941年，今年已经77岁了。因患有老年痴呆症，大家一时没照顾到，老人就从城固县老庄镇走失，一家人在多个派出所报警，没想到在10多公里外的文川镇发现了。随后民警联系120急救车把老人送到文川镇卫生院检查。

民警提醒，对于老年痴呆症患者一定要加强照顾，防止走失或者受到其他伤害，平时最好给老人口袋里装个联系卡，如果发生意外也可以及时通知家属。

据了解，老年痴呆症又称阿尔茨海默病，是一种中枢神经系统变性病，主要表现为渐进性记忆障碍、认知功能障碍、在老年人当中比较常见。

编辑： 钟莹