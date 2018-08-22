西安首例“高楼应急逃生系统”在莲湖启用

工作人员正在演示扶手悬挂逃生器。

西部网讯（记者 刘望 实习生 贾依菲 ）近年来，随着城市高层建筑的大量增加，高层建筑火灾等重大安全事故时有发生，如何在火灾时快速逃生？8月22日，西安首例“高楼应急逃生系统”在莲湖区华府·西城港湾小区启用，这是西安首个安装了“高楼应急逃生系统-扶手悬挂逃生器”的小区。

据了解，“高楼应急逃生系统”引进于上海，以解决高层建筑应急逃生为目的，在发生火灾、地震等险情时，帮助人员快速逃生。该系统由逃生装置扶手悬挂逃生器、逃生防尘防毒口罩和配套装置专用扶手、侧壁护板、立柱组成，系统简单安全、稳定可靠、使用便捷。

据上海市消防协会秘书长黄铁军介绍，扶手悬挂逃生器动态承重200KG，利用建筑内安装的逃生扶手为轨道，通过人体重力作用，以每秒0.8-1.2米的速度匀速下滑。穿戴快捷、操作简单，配备手刹还可控制滑行速度，20层的高楼，最快只需1分40秒就可以从顶层下滑到一楼，到达安全楼层即可快速取下，迅速逃离火灾现场。

参与演习的孟女士告诉记者，逃生装置的使用体验超出了她的想象，“因为有手刹，下滑的速度可以自己控制。转弯的时候稍微带点刹车就可以了，也不会有磕碰，整个过程都很平稳。” 目前该系统正在全市范围推广，三家企业在观摩会现场与消防科技有限公司签订了合同。

编辑： 刘望