世界奶山羊大会高峰论坛千阳举行 助力羊乳产业发展

第二届世界奶山羊发展大会暨良种基地建设高峰论坛在千阳召开

国际山羊协会主席胡安•卡博特为千阳颁发“世界奶山羊良种繁育示范基地”牌匾

千阳县是世界奶山羊优生区、陕西省奶山羊基地县、陕西省莎能奶山羊良种繁育基地县

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）8月22日，第二届世界奶山羊产业发展大会良种基地建设高峰论坛在千阳县举行，国内外100多名专家学者及乳品企业代表齐聚千阳，共商羊乳产业发展。

第二届世界奶山羊产业发展大会良种基地建设高峰论坛由国际山羊协会、西北农林科技大学主办，千阳县委县政府、宝鸡市农业局协办，陕西莎能奶山羊良种繁育中心、正大集团、陕西飞天乳业有限公司、宝鸡众羊生态牧业有限公司承办。

本次高峰论坛主题为"建设奶山羊良种繁育基地，支撑千亿羊乳产业发展"。会议围绕良种奶山羊基地建设战略布局与方法，如何提高山羊奶的质量等方面，开展座谈研讨，助推千阳良种基地建设，展示陕西奶山羊产业在国内外的整体新形象。

开幕式上，国际山羊协会主席胡安•卡博特为千阳颁发"世界奶山羊良种繁育示范基地"牌匾。千阳县与新西兰种畜禽供应商达成良种发展合作意向。

论坛峰会上，国际山羊协会主席胡安·卡博特博士、西北农林科技大学教授曹斌云、新西兰ABS公司经理John Hepburn博士、利拉伐公司天津分公司总经理方雪强等专家学者作专题报告。

千阳县是世界奶山羊优生区、陕西省奶山羊基地县、陕西省莎能奶山羊良种繁育基地县。近年来，千阳县抢抓陕西省千亿羊乳全产业链发展的重大战略机遇，按照"绿色养殖、做强种源、联合扩繁、提升品牌"的思路，大力发展奶山羊产业，全县奶山羊存栏突破7万只，连续三年被农业部评为畜牧业统计监测工作综合考评优秀县，被全国28个省和地区引种推广，"奶羊在全国、 种羊在千阳"被业内广泛认可。目前，建成3万亩苜蓿基地，有五千只以上标准化养殖场2个、百只以上养殖场129个，全县莎能奶山羊良种化率达到95%以上，奶山羊育种、配套养殖、生产管理技术成为全国样板。

编辑： 呼乐乐