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暴雨之夜夫妻被困涵洞危在旦夕 宝鸡消防紧急救援

时间：2018-08-22 18:17:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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暴雨之夜夫妻被困涵洞危在旦夕 宝鸡消防紧急救援

8月21日晚上，一场暴雨致使宝鸡一处铁路桥下的涵洞积水，一对夫妻驾车经过时被困车内，情况紧急。宝鸡消防铁塔路中队接警后紧急赶赴救援，将两人救出。

 
救援现场 宝鸡消防供图
救援现场 宝鸡消防供图
 

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）8月21日晚上，一场暴雨致使宝鸡一处铁路桥下的涵洞积水，一对夫妻驾车经过时被困车内，情况紧急。宝鸡消防铁塔路中队接警后紧急赶赴救援，将两人救出。

据了解，8月21日20时20分，宝鸡消防铁塔路中队接指挥中心转警称陈仓大道温哥华酒店附近的铁路桥下涵洞里一男一女被困车内，水位已经上升至车窗处。中队立即出动两车12人前往处置。

消防救援人员到场后发现是一辆别克轿车被困在涵洞，车窗紧闭，被困人员情绪紧张焦虑不安，由于从车内打不开车门，消防员立即与被困者交流，安抚其情绪，同时，另一队消防员从桥洞右侧缓慢行进至被困车辆处，将车门从外侧打开，把两名被困者背扶至安全地带，并组织人员将被困车辆转移至地势较高路边。

编辑： 呼乐乐

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