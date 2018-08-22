90后撞伤老妇后逃逸 民警排查300辆共享汽车将其揪出

事发现场。
西部网讯（记者 刘望）一名90后青年于清晨驾驶共享汽车撞伤他人，因害怕承担责任，驾车逃逸，被撞伤的60多岁妇女目前仍在抢救。经过87小时的努力，这起共享汽车交通肇事逃逸案终于被西安警方告破。
伤者车祸昏迷 电动车擦痕引出肇事车辆
8月18日早6时许，在西安市张家堡转盘北口，一名中年女性受伤倒在血泊之中，昏迷不醒。路过此处群众立即拨通了报警电话和120急救电话。西安交警经开大队的民警到达现场时，伤者因伤势严重已经被120救护车送往就近的医院，现场仅遗留下一辆粉红色电动车和散落的物品。
由于伤者一直处于重度昏迷，无法提供有效信息，而事故现场因救援工作遭到破坏，无法传递有效信息。民警决定，一路留下现场继续开展勘查工作，一路以事发地为圆心，调取沿线的监控录像，寻找目击证人。
勘查民警经过痕迹比对发现，电动车车身一处有轻微的碰撞痕迹，可以初步判断这是一起交通肇事逃逸案。根据碰撞的角度，民警们有针对性的排查有重大嫌疑方向的驶入车辆。在调取了100余个监控，查看了近200小时的视频资料后，一辆共享汽车进入民警视野。
监控中出现的肇事车辆。
排查300余辆共享汽车 嫌疑人终投案自首
一家商铺的监控显示，一辆白色小轿车行驶方向符合事发现场的碰撞方向，该车辆在驶入案发地和离开案发地的时间上存在重大嫌疑。虽然由于角度问题，无法看清车型、车牌、驾驶员性别和相貌年龄等情况，但嫌疑车辆车身上有一个共享汽车标志。
民警再次兵分两路，一路迅速排查周边的共享汽车租用点，寻找肇事车辆；另一路与该共享汽车上海总部及西安分公司取得联系，调取周边租用共享汽车的人员信息。在排查了300余辆共享汽车后，民警发现既符合租用地点在事故发生地周边，租用时间是事发前，且车辆GPS行驶轨迹也经过事发地点的车辆只有一辆。
民警随即调取了租用人的注册信息和车辆信息，通知民警迅速排查车号为陕A牌照的共享汽车，立即传唤当事人到案配合调查。8月21日21时许，嫌疑人刘某强于到交警经开大队事故中队投案。
民警提醒，驾驶人在行车途中遇到异常情况都应当下车查看，如有伤者则应当第一时间抢救伤者，在查看不能确定的情况下，应当报警。不论出于什么原因擅自离开现场，都可能被交警认定为逃逸。《刑法》规定，交通事故致一人死亡，负事故的全部或主要责任，就可以构成交通肇事罪。如果加上逃逸情节会让肇事人受到更重的刑罚。
编辑： 刘望
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