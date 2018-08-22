博客时代落幕 80后网友：关停的是我们的青春啊

网易博客网站关停、迁移公告。

西部网讯（记者 李卓然 马晴茹）你使用过博客么？你有多久没有更新了？8月20日，一则《网易博客网站关停、迁移的公告》出现在网易博客首页。公告宣布，将从2018年11月30日0点起正式停止网易博客（blog.163.com）运营，关闭服务器，届时用户将无法登录网站。

此公告发出后，不少用户表示真心不希望关停。有网友调侃称，自己都快忘了还有博客；也有网友感慨，博客里都是自己的青春，不能想象关停后的心情。

网易博客11月30日正式关停 博客时代落幕

记者了解到，网易博客于2006年9月1日上线，至今已运营约12年，是一个用于展示自我、交友交流、互动分享的网络工具。

8月20日，网易发布公告，网易博客将在2018年8月21日0点逐步下线一些服务，其中包括：停止官方渠道客户端下载、新用户注册和VIP充值服务，网站的部分功能也将下线，如上传日志、附件、图片、音乐、评论等；截止2018年11月30日零点，用户将无法登陆，但可以随时浏览所有日志，并将永久保存；而对于用户已充值购买VIP博客服务但未消耗完的，网易提供相应的退款服务。

博客式微并停止运行，网易并不是第一家。此前，国内第一家Blog托管服务商博客大巴（blogbus），以及百度空间、微软MSN Spaces、51博客等多款主流博客平台均已经停止运营。

而目前还在运营的博客网站中，搜狐博客、网易博客等首页头条文章更新时间都停滞在2017年中旬，只有新浪、和讯博客等依然维持着每天更新。

根据中国互联网络信息中心最后一次（即《第34次中国互联网络发展状况统计报告》）对博客的统计显示，截止2014年6月，我国博客的使用率为19.3%，用户规模为1.22亿。而报告同时指出，作为一个内容发布平台，博客的内容相对较长且缺乏与用户的互动，不能满足人们随时随地关注、发布信息的需求，逐渐被其他社交应用的功能所替代，在竞争中逐渐转变为小众化应用。

“关停的不是博客，而是青春”

对于博客时代落幕，不少网友感叹“关停的不是博客，而是青春”。

80后的王女士说，她曾使用博客长达7年的时间，虽然现在不再更新，但知道网易博客即将关闭的消息，还是有点难受。“我从2006年开始写博客，记录自己当时的随想随感，那时候有几个固定的粉丝，他们经常留言互动，现在我们都是很好的朋友。我觉得博客记录了我那时的青春，见证了我与粉丝一起成长的过程。现在关停的不是博客，而是我们的青春啊。”

1990年出生的高女士告诉记者，她2010年开始用博客，那时候微博普及率还很低，主要是想写一些东西，发表情感类的文章。“后来不写了，也就不用了，可能是生活太浮躁了，静不下心来。”

而西安市民唐先生认为，博客的没落是一种必然。“博客只是一种传播知识的媒介，2010年前后随着微博、知乎、头条等的兴起，以及用户使用方式的改变，博客只能被取而代之。”

对于80后、90后，博客见证了他们的青葱岁月，而对于95后、00后来说，博客却是很遥远的东西。

1995年出生的小李表示，他只是听说过博客，但没有用过。“我们这个年代的人很少有人去用它，发表个人情绪、观点，通过qq空间和微博都可以实现。以前微博还限制字数，现在也没有了字数限制，所以我们用不上博客。”

出生于2003年的小田则完全不清楚情况。“博客是啥？不就是微博吗？身边的同学也没有人在用，所以不太了解。”

在微博上，有关网易博客关停的消息也上了热门话题。一些网友认为，博客记录了自己的青春时代，是时候学着告别了。一些网友则表示，这是时代进步的表现。还有人调侃道，还没开始玩，就已经结束了。

编辑： 马晴茹